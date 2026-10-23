Designan a tres camaristas para resolver las nuevas excusaciones de Sbdar y Posse por la reforma judicial
Leiva, Estofán y Rodríguez Campos se apartaron de tramitar el pedido de sus pares al haber emitido pronunciamiento previo, por lo que vocales de lo Contencioso Administrativo definirán la integración.
Resumen para apurados
- Tres camaristas definirán en Tucumán las excusaciones de los jueces Sbdar y Posse por el litigio del Colegio de Abogados contra la reforma judicial.
- Los vocales Leiva, Estofán y Rodríguez Campos se apartaron del proceso tras haber emitido un pronunciamiento previo sobre la causa impulsada por los letrados.
- La resolución permitirá conformar el tribunal definitivo que deberá dictaminar sobre la constitucionalidad de la polémica reforma judicial en la provincia.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Poder Judicial de TucumánColegio de Abogados de TucumánCorte Suprema de Justicia de TucumánAntonio EstofanDaniel PosseClaudia SbdarDaniel LeivaEleonora Rodríguez Campos
Lo más popular
Ranking notas premium