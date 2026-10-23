Poder Judicial

Designan a tres camaristas para resolver las nuevas excusaciones de Sbdar y Posse por la reforma judicial

Leiva, Estofán y Rodríguez Campos se apartaron de tramitar el pedido de sus pares al haber emitido pronunciamiento previo, por lo que vocales de lo Contencioso Administrativo definirán la integración.

La Corte debe resolver el planteo del Colegio de Abogados contra la reforma judicial.
La Corte debe resolver el planteo del Colegio de Abogados contra la reforma judicial.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 47 Min

Resumen para apurados

  • Tres camaristas definirán en Tucumán las excusaciones de los jueces Sbdar y Posse por el litigio del Colegio de Abogados contra la reforma judicial.
  • Los vocales Leiva, Estofán y Rodríguez Campos se apartaron del proceso tras haber emitido un pronunciamiento previo sobre la causa impulsada por los letrados.
  • La resolución permitirá conformar el tribunal definitivo que deberá dictaminar sobre la constitucionalidad de la polémica reforma judicial en la provincia.
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