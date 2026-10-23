El primer ministro del Reino Unido defendió ante Donald Trump la explotación petrolera en las Islas Malvinas
Andy Burnham planteó al presidente de Estados Unidos la importancia de respetar el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales y cuestionó las medidas legales impulsadas por la Argentina contra el proyecto Sea Lion.
Resumen para apurados
- El primer ministro británico Andy Burnham defendió este viernes ante Donald Trump la explotación petrolera en Malvinas para contrarrestar los reclamos legales de Argentina.
- Argentina inició acciones legales y arbitrajes contra el proyecto Sea Lion, ubicado en aguas disputadas, lo que Londres califica como medidas perjudiciales para sus intereses.
- El diálogo busca consolidar el respaldo de EE.UU. a la actividad británica en el archipiélago, tensando aún más la disputa de soberanía y los litigios energéticos con Argentina.
El primer ministro británico, Andy Burnham, trasladó este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la posición del Reino Unido sobre la explotación de los recursos naturales de las Islas Malvinas. Durante una conversación telefónica, ambos abordaron el proyecto petrolero Sea Lion y las consecuencias económicas de las medidas legales impulsadas por la Argentina para frenar las actividades.
El yacimiento Sea Lion está ubicado al norte del archipiélago y contempla la explotación de petróleo en aguas cuya soberanía reclama la Argentina. Frente a estas iniciativas, el país puso en marcha acciones legales y procedimientos de arbitraje con el objetivo de impedir que avance el proyecto.
Según informó Downing Street, la residencia oficial del Gobierno británico, Burnham expuso a Trump “las consecuencias económicas que las medidas coercitivas de Argentina tienen para el Reino Unido y Estados Unidos” y reiteró el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales.
Cooperación energética y apoyo a Arabia Saudí
Durante la llamada, Burnham y Trump también destacaron la cooperación entre empresas británicas y estadounidenses en materia energética, especialmente en el sector nuclear. Además, coincidieron en los beneficios económicos de la aprobación, esta semana, del proyecto gasístico Jackdaw, ubicado en el mar del Norte.
Por último, el primer ministro británico reafirmó el respaldo del Reino Unido a Arabia Saudí frente a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán. La declaración se produjo después de que Londres enviara efectivos a Riad para participar en operaciones defensivas.