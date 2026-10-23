El primer ministro del Reino Unido defendió ante Donald Trump la explotación petrolera en las Islas Malvinas

El primer ministro británico, Andy Burnham, trasladó este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la posición del Reino Unido sobre la explotación de los recursos naturales de las Islas Malvinas. Durante una conversación telefónica, ambos abordaron el proyecto petrolero Sea Lion y las consecuencias económicas de las medidas legales impulsadas por la Argentina para frenar las actividades.