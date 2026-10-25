Francia: tensión social y más reclamos contra Macron

Unas 410.000 personas, según cifras oficiales, y cerca de 800.000, de acuerdo con los organizadores, participaron ayer en una nueva jornada de protestas en Francia contra el Gobierno. Por segundo fin de semana consecutivo, las movilizaciones multitudinarias derivaron en incidentes en distintas ciudades del país.
El Gobierno de Emmanuel Macron, quien dejará el poder en mayo, desplegó un amplio operativo de seguridad e impuso restricciones a varias manifestaciones para prevenir nuevos episodios de violencia. Aunque la mayoría de las marchas se desarrolló sin incidentes, al finalizar hubo enfrentamientos en París, Lyon, Burdeos y otras localidades. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes, según informó TN.
Unos 70.000 policías y gendarmes fueron destinados al operativo. También se desplegaron efectivos del dispositivo antiterrorista Sentinelle, creado tras los atentados contra la revista Charlie Hebdo. Los militares permanecieron en edificios públicos, escuelas y centros religiosos, sin intervenir en el control de las movilizaciones.
Las restricciones alcanzaron a Lyon, Niza, Metz, Nancy, Besançon, Belfort y el centro de Burdeos. En Marsella, las autoridades autorizaron una única marcha. Pese a las prohibiciones, en Lyon se registraron concentraciones no autorizadas que fueron dispersadas con gases lacrimógenos.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que los enfrentamientos dejaron cerca de 1.000 detenidos. Durante los operativos, las fuerzas de seguridad también secuestraron diversos objetos, entre ellos bolas de metal, fuegos artificiales y una katana.
En paralelo, el Consejo de Estado rechazó una presentación de siete partidos de izquierda que buscaban impugnar las directrices de Macron sobre la prohibición de manifestaciones.
Los reclamos
Según la BBC Mundo, las movilizaciones de este sábado se produjeron después de los disturbios y saqueos registrados el fin de semana anterior, que provocaron daños en miles de comercios y terminaron con más de 2.700 personas detenidas.
Las protestas habían comenzado en septiembre, cuando grupos de estudiantes salieron a las calles para denunciar la escasez de docentes, el deterioro de las escuelas y las desigualdades en el sistema educativo francés.
En un intento por responder a esos reclamos, Macron se reunió el viernes con representantes estudiantiles para analizar posibles medidas destinadas a mejorar la calidad de la educación.
Sin embargo, el malestar excede el ámbito educativo. Otros sectores de la sociedad francesa también se sumaron a las movilizaciones para cuestionar el aumento del costo de vida y denunciar la falta de respuestas gubernamentales frente al cambio climático.
Entre los participantes se encuentran sindicatos, agricultores y transportistas, además de los llamados «chalecos amarillos». Este movimiento cobró notoriedad en 2018 con manifestaciones contra la política fiscal impulsada por Macron y volvió a ganar protagonismo en medio del descontento social.