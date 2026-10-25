Francia: tensión social y más reclamos contra Macron

El Gobierno de Emmanuel Macron, quien dejará el poder en mayo, desplegó un amplio operativo de seguridad e impuso restricciones a varias manifestaciones para prevenir nuevos episodios de violencia. Aunque la mayoría de las marchas se desarrolló sin incidentes, al finalizar hubo enfrentamientos en París, Lyon, Burdeos y otras localidades. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes, según informó TN.