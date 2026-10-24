Francia vuelve a las calles: gases lacrimógenos, protestas y un fuerte despliegue policial

Ante el temor de que se repitan las escenas de violencia y saqueos de los últimos días, las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anticipó una respuesta firme frente a los desórdenes: “Seremos intransigentes”, advirtió al presentar el dispositivo, que contempla la participación de 70.000 agentes, unidades policiales de élite, soldados de la misión Sentinelle y blindados de la gendarmería, además de helicópteros y drones.