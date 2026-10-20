Francia endurece la seguridad e impone toques de queda ante el temor de nuevos disturbios

La medida se conoce en medio de una crisis política y de seguridad que llevó al presidente Emmanuel Macron a rechazar la renuncia del ministro del Interior, Laurent Núñez, y exigir cambios en los operativos policiales. Además, las autoridades se preparan para una nueva manifestación de los chalecos amarillos prevista para el próximo sábado, después de los enfrentamientos del 17 de octubre.