Francia se prepara para la marcha de los chalecos amarillos: helicópteros, blindados y soldados

Manifestaciones prohibidas

El presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó el jueves la prohibición de manifestaciones, salvo las solicitadas por actores “legítimos” como sindicatos. Cada prefecto examina la situación local y puede prohibir una manifestación mediante decreto o “imponer otro recorrido”. Por lo general, solo se autorizan las marchas presentadas por “organizaciones” capaces de montar un servicio de seguridad y que se desarrollen fuera del centro de las ciudades, lejos de comercios.