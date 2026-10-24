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Francia se prepara para la marcha de los chalecos amarillos: helicópteros, blindados y soldados

El gobierno prometió un dispositivo “masivo” para evitar nuevos disturbios durante las protestas sociales.

Sébastien Lecornu
Sébastien Lecornu
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, prometió un dispositivo “masivo” para evitar nuevos disturbios durante las protestas sociales del sábado, que incluye helicópteros, blindados e incluso soldados.

Las autoridades se encuentran bajo presión por las escenas de caos registradas el fin de semana pasado con choques con la policía, saqueos e incendios de edificios públicos, que dieron la vuelta al mundo.

“El dispositivo del próximo sábado será masivo”, subrayó el martes Lecornu, durante una sesión tensa en el Parlamento en la que los diputados pidieron explicaciones al gobierno.

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El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, anunció el despliegue de 70.000 policías y gendarmes para el mantenimiento del orden, diez mil más que la semana anterior.

Además, se enviarán gendarmes como refuerzo a zonas de competencia de la policía nacional como las grandes ciudades, donde se registraron principalmente los disturbios.

Las autoridades también movilizarán a los policías en formación para misiones de apoyo.

Una parte de los efectivos que estaban de permiso fue llamada de nuevo, precisó Nuñez.

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Las autoridades también movilizarán a las unidades de élite de la gendarmería y de la policía, así como a los soldados de la misión de vigilancia Sentinelle, para la protección de edificios públicos y lugares estratégicos.

Blindados, drones, helicópteros

“Una veintena de vehículos blindados Centaure” de la gendarmería y 15 camiones con cañones de agua de la policía se desplegarán en Francia.

Brigadas ecuestres, drones, medios de lucha antidrones y helicópteros completan el dispositivo.

Manifestaciones prohibidas

El presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó el jueves la prohibición de manifestaciones, salvo las solicitadas por actores “legítimos” como sindicatos. Cada prefecto examina la situación local y puede prohibir una manifestación mediante decreto o “imponer otro recorrido”. Por lo general, solo se autorizan las marchas presentadas por “organizaciones” capaces de montar un servicio de seguridad y que se desarrollen fuera del centro de las ciudades, lejos de comercios.

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Los toques de queda siguen en vigor en las zonas sensibles. El transporte de artefactos pirotécnicos y de combustibles está prohibido.

Acciones judiciales

El ministro del Interior subrayó que las fuerzas de seguridad serán “intransigentes” frente a los alborotadores, al destacar los “numerosos llamados” en redes sociales a cometer desórdenes, especialmente por grupos de “ultraizquierda”.

Cada prefecto recurrió a su correspondiente fiscalía para crear una célula encargada de tramitar rápidamente las detenciones y presentar a las personas arrestadas ante la justicia.

Desde los actos de violencia del fin de semana, 232 se encuentran en prisión, ya sea a la espera de juicio o condenadas, según el titular de Justicia, Gérald Darmanin.

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