Disturbios en Francia: hubo incendios y enfrentamientos

Las llamas también alcanzaron infraestructuras civiles esenciales y edificios de alto valor patrimonial. Decenas de alcaldías de distrito, oficinas de correos y establecimientos educativos sufrieron destrozos estructurales o quedaron destruidos por el fuego. En Burdeos, la puerta histórica del ayuntamiento fue incendiada durante los choques callejeros, mientras que en los centros urbanos de Lyon y Marsella se sucedieron saqueos e incendios intencionales en locales de indumentaria, tecnología y comercios de alimentación. Ante el riesgo inminente de nuevos siniestros, las prefecturas ordenaron la suspensión preventiva del servicio nocturno de autobuses y tranvías en todo el país a partir de las 21:00 horas, además de cancelar eventos culturales y deportivos multitudinarios.