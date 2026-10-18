Disturbios en Francia: hubo incendios y enfrentamientos

El estallido social registrado en Francia ha derivado en una de las mayores crisis de orden público de los últimos años, caracterizada por masivas movilizaciones diurnas, huelgas sectoriales y una ola sostenida de disturbios e incendios nocturnos que se extendieron desde los suburbios de París hasta las principales capitales regionales.
El conflicto tuvo su punto de partida en la convergencia de tensiones socioeconómicas y descontento institucional: por un lado, las marchas sindicales contra reformas estructurales y la pérdida de poder adquisitivo; por otro, episodios de violencia urbana en las periferias metropolitanas detonados por intervenciones policiales letales que reactivaron denuncias sobre discriminación y abusos de las fuerzas de seguridad.
Las jornadas de movilización comenzaron con marchas multitudinarias convocadas por las principales centrales obreras y colectivos estudiantiles en las arterias céntricas de París, Lyon, Marsella, Toulouse, Nantes y Burdeos. Durante el día, las columnas avanzaron con pancartas y consignas gremiales, registrando bloqueos parciales en depósitos de combustible, terminales ferroviarias, refinerías y accesos carreteros estratégicos. Estas acciones contaron con una amplia adhesión en el sector del transporte y los servicios públicos, paralizando trenes de alta velocidad y vuelos comerciales en los aeropuertos parisinos de Orly y Charles de Gaulle.
Sin embargo, al caer la tarde, la dinámica de las protestas se transformó de manera radical. Grupos radicalizados vinculados a bloques de confrontación directa y jóvenes de barrios periféricos comenzaron a levantar barricadas en avenidas principales y zonas residenciales. El mobiliario urbano fue el primer objetivo visible del fuego: contenedores de basura, marquesinas de autobuses, cabinas y paradas de tranvía fueron reducidos a cenizas para obstaculizar el avance de las fuerzas antidisturbios y demorar las intervenciones de emergencia.
La intensidad de los incendios escaló con el paso de las noches en la región de Isla de Francia y en localidades del cinturón metropolitano como Nanterre, Bobigny y Clichy-sous-Bois. Los reportes policiales consignaron ataques sistemáticos con proyectiles pirotécnicos y cócteles molotov contra edificios gubernamentales, comisarías, sucursales bancarias y concesionarios de automóviles. El fuego afectó a miles de vehículos particulares y colectivos urbanos, dejando cocheras municipales enteras inoperativas y obligando a las autoridades a cortar el alumbrado público en varios distritos para evitar electrocuciones por cables caídos.
Las llamas también alcanzaron infraestructuras civiles esenciales y edificios de alto valor patrimonial. Decenas de alcaldías de distrito, oficinas de correos y establecimientos educativos sufrieron destrozos estructurales o quedaron destruidos por el fuego. En Burdeos, la puerta histórica del ayuntamiento fue incendiada durante los choques callejeros, mientras que en los centros urbanos de Lyon y Marsella se sucedieron saqueos e incendios intencionales en locales de indumentaria, tecnología y comercios de alimentación. Ante el riesgo inminente de nuevos siniestros, las prefecturas ordenaron la suspensión preventiva del servicio nocturno de autobuses y tranvías en todo el país a partir de las 21:00 horas, además de cancelar eventos culturales y deportivos multitudinarios.
Frente al deterioro de la seguridad, el Ejecutivo francés implementó un operativo de emergencia nacional con el despliegue diario de más de 45.000 policías y gendarmes. La movilización incorporó unidades de élite como el RAID, el GIGN y la Brigada de Investigación e Intervención, apoyadas por vehículos blindados ligeros de la Gendarmería y drones de vigilancia aérea para controlar desplazamientos en zonas de difícil acceso territorial. Las fuerzas del orden utilizaron de forma continua gases lacrimógenos, cañones de agua a presión y granadas de dispersión para despejar avenidas y proteger delegaciones públicas.
Los choques directos dejaron un saldo de cientos de agentes heridos por traumatismos y quemaduras provocadas por morteros pirotécnicos modificados. Al mismo tiempo, los servicios de emergencia médica y las organizaciones de derechos humanos notificaron centenares de manifestantes lesionados por el impacto de proyectiles de goma y esquirlas. El balance del Ministerio de Justicia contabilizó más de 3.500 personas detenidas a lo largo de una semana crítica, instruyendo a las fiscalías a recurrir a comparecencias inmediatas para juzgar a los arrestados, lo que derivó en cientos de condenas de prisión efectiva dictadas en juicios exprés.
En el ámbito institucional, el presidente de la República calificó los hechos de violencia urbana como inadmisibles e injustificables, descartando la instauración del estado de emergencia clásico pero intensificando el control territorial. El gobierno emplazó formalmente a las plataformas digitales, en particular Snapchat, TikTok y Telegram, para que eliminaran con celeridad las convocatorias a disturbios y los videos que incentivaban réplicas de los ataques. Asimismo, las autoridades apelaron a la responsabilidad civil de las familias, advirtiendo sobre sanciones penales y multas económicas para los padres cuyos hijos menores participaran activamente en desmanes nocturnos.