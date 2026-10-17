Violentas manifestaciones en Francia: incendiaron una oficina de turismo y ya hay 272 detenidos

El Ministerio del Interior francés informó este sábado de 272 detenciones en todo el país tras las movilizaciones que se habían anunciado desde el jueves contra el encarecimiento de la vida. Estudiantes, activistas climáticos y sindicatos de trabajadores se unieron para luchar contra el descenso de los estándares educativos y el aumento del costo de vida, lo que llevó a una gran marcha en la que ya se registraron cientos de arrestos. A su vez, la cartera de Seguridad condenó lo que denomina "actos de violencia selectivos" y acusó a algunos manifestantes de intentos de saqueo y ataques contra la policía.