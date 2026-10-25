Recorridos con diferentes repertorios para disfrutar en Tucumán

Amores en tensión

A la misma hora, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), Penélope Albornoz, Alejandro Brandán, Julio Barrionuevo, Estela García y Paola Moreno ofrecerán el concierto “De la pasión al sarcasmo: juventud y destino”, con obras de cámara tempranas de Gustav Mahler, Johannes Brahms y Dmitri Shostakovich. “Son composiciones nacidas de la pasión juvenil del primer amor. Hay elementos del romanticismo que se combinan con la ironía característica de Shostakovich, que utilizaba para expresar con la música lo que no se podía decir en la Rusia soviética de su momento”, describe García.