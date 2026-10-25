EspectáculosGuía para salir

Recorridos con diferentes repertorios para disfrutar en Tucumán

Reconocimiento a la trayectoria del pianista Oscar Buriek en el teatro San Martín. “De la pasión al sarcasmo” en el Centro Virla. Una ópera bufa en la Sociedad Francesa. Actúa Fra Tenori.

EN EL VIRLA. Recital con creaciones de Mahler, Brahms y Shostakovich.
EN EL VIRLA. Recital con creaciones de Mahler, Brahms y Shostakovich.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 2 Hs

Distintas propuestas relacionadas con la música clásica tendrán lugar esta noche, en diferentes espacios de la capital.

Desde las 20, con entrada libre y gratuita, en el teatro San Martín (avenida Sarmeinto 601) tendrá lugar el concierto “El piano, mi vida”, una celebración de la trayectoria artística de Oscar Alberto Buriek, referente destacado de la música tucumana por su talento y versatilidad.

El pianista estará acompañado por músicos con quienes ha compartido escenarios y vínculos de amistad a lo largo de los años. Durante la velada se le hará entrega de un diploma en reconocimiento a su destacada carrera, dentro de las iniciativas del Ente Cultural de la Provincia destinadas a reconocer en vida a quienes han contribuido significativamente al desarrollo cultural de Tucumán.

El programa incluirá obras emblemáticas del repertorio académico, como Rondó caprichoso Op. 14, de Félix Mendelssohn; Estudio Op. 10 Nº 1, Estudio Op. 25 Nº 12 y Estudio Op. 10 Nº 12, “Revolucionario”, de Frédéric Chopin; Preludio Op. 23 Nº 5, de Serguéi Rachmaninov; Danzas húngaras para dos pianos, de Johannes Brahms; “Libertango”, de Ástor Piazzolla, en versión para dos pianos; y el Quinteto para piano y cuerdas, de Robert Schumann. Participarán José Daona, Verónica Buriek, Valeria Buriek, Carlos Del Lungo, Ana María Palazzo y Claudia Lucía Seú.

El repertorio se completará con composiciones de la música argentina, como “Alfonsina y el mar”, de Ariel Ramírez, y “La olvidada”, de Atahualpa Yupanqui, con la intervención como invitados del Dúo Renacimiento, integrado por Luis Soria y Nito Zeitune, con el acompañamiento de Topo Bejarano en percusión.

OPUS PRODUCCIONES LÍRICAS. Presentan la ópera “La sirviente patrona”. OPUS PRODUCCIONES LÍRICAS. Presentan la ópera “La sirviente patrona”.

Amores en tensión

A la misma hora, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), Penélope Albornoz, Alejandro Brandán, Julio Barrionuevo, Estela García y Paola Moreno ofrecerán el concierto “De la pasión al sarcasmo: juventud y destino”, con obras de cámara tempranas de Gustav Mahler, Johannes Brahms y Dmitri Shostakovich. “Son composiciones nacidas de la pasión juvenil del primer amor. Hay elementos del romanticismo que se combinan con la ironía característica de Shostakovich, que utilizaba para expresar con la música lo que no se podía decir en la Rusia soviética de su momento”, describe García.

También a las 20, la Fundación Lucía presentará a Fra Tenori (Miguel Marengo, Ramón Poliche y Fernando de la Orden), con “Entre amigos” y su repertorio lírico pop en el teatro Manuel Belgrano del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas (Crisóstomo Álvarez 765).

La cartelera de lo clásico se completa con la ópera bufa “La sirviente patrona”, desde las 21 en la Sociedad Francesa (San Juan 751), dirigida por Miriam Gómez al frente de OPUS Producciones Líricas. La función estará a cargo de Cecilia Sánchez, Diego Mauricio Gil y Alejandra Jurao en los papeles creados por Giovanni Battista Pergolesi en 1733 con un argumentos de enredos amorosos. Sonia González estará en clave, con la participación de la Orquesta Juvenil Aurora conducida por Diego Armando Guzmán Villalobos.

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