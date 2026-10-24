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Opciones de humor tucumano que vuelven a escena

Cinco monólogos teatrales, una sucesión de cuatro obras cortas y “Reunión de abuelas”.

Opciones de humor tucumano que vuelven a escena
Por Redacción Espectáculos Hace 7 Hs

Las obras de corta duración han ganado un espacio propio en la cartelera tucumana. “Teatro de bolsillo” es el ciclo de monólogos que propone el Club El Taller Teatro desde las 21 (dirección por mensaje privado al elenco) con cinco historias diferentes. Actúan Lucas Ferrán Gómez, Gonzalo Augusto, Miguel Paz, Lucía Villarroel y Leona Suárez, con Ramiro Trejo como anfitrión.

A la misma hora, en la sala Juan Tríbulo del Teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), estará la comedia “Reunión de abuelas” -foto-, escrita por Gabo Álvarez y codirigida por Lucas Lam y Cristina Fiz Lobo, con las actuaciones de Nancy Adriana Vera Groy, Vani Carbone, Soledad Berrondo, Mónica Laméndula y Mara Olga Farfán.

A las 22 se presentará nuevamente en El Atelier (avenida Mate de Luna 2.930, con estacionamiento propio) “Ríanse que es corto”, propuesta que reúne cuatro obras breves con situaciones absurdas, personajes explosivos y enredos inesperados. Leticia Córdoba, Gerardo Trabazo Ruiz Huidobro y Verito Robledo (los dos últimos tuvieron a su cargo la dramaturgia, y Robledo, además, la dirección general) interpretarán los roles de las distintas obras.

Temas Teatro Alberdi
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