Opciones de humor tucumano que vuelven a escena

Las obras de corta duración han ganado un espacio propio en la cartelera tucumana. “Teatro de bolsillo” es el ciclo de monólogos que propone el Club El Taller Teatro desde las 21 (dirección por mensaje privado al elenco) con cinco historias diferentes. Actúan Lucas Ferrán Gómez, Gonzalo Augusto, Miguel Paz, Lucía Villarroel y Leona Suárez, con Ramiro Trejo como anfitrión.