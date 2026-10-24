Propuestas corales: conciertos en Concepción y en la capital

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción organiza el concierto que el Coro Municipal de esa localidad ofrecerá desde las 20 en la Biblioteca Nicolás Avellaneda (San Martín 1.650), con entrada libre y gratuita. El cuerpo se presenta bajo la dirección de Nahuel Guzmán, con un variado repertorio musical en el “Concierto de Primavera”. A la misma hora, en la capital, el Estudio Coral Tucumán -foto- se presentará en la Capilla de las Hermanas Bonaerenses de San José, conocidas como Josefinas (Las Heras 368), con motivo del centenario de ese espacio. Dirigido por Sergio Barrionuevo, el coro está cumpliendo 15 años y en esta oportunidad presentará obras sacras y populares argentinas.