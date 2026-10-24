Horcas: “Volver a Tucumán era una deuda pendiente”

La espera en la provincia concluirá esta noche, cuando a partir de las 21 el grupo se presente en el Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1850). La jornada se perfila como una verdadera cumbre del heavy metal en la región, cuya apertura estará a cargo de las reconocidas bandas tucumanas Viento Cruel y Alkimia, encargadas de encender la previa antes del despliegue del quinteto porteño