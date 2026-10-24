Reponen “El sueño de los serbios” y se despide “Güérfana ereje”

En tanto, hoy a las 20 será la última función de “Güérfana ereje” -foto-, el espectáculo teatral musical de Pablo Vera que comenzará puntual en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124), en su función despedida. “Con textos ácidos que interpelan, canciones, suspenso, momentos de risa pura y muchas pelucas, te propongo hacer un viaje sensorial y emocional”, plantea el protagonista, quien identifica el origen de sus textos como ensayos dramatúrgicos para una obra que no se realizó.