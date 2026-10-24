Reponen “El sueño de los serbios” y se despide “Güérfana ereje”

Nicolás Aráoz repondrá esta noche, a las 21 y en La Colorida (Mendoza 2.955), “El sueño de los serbios”, una creación inspirada en cuentos y novelas del escritor tucumano Máximo Chehin, anunciada como una experiencia teatral inmersiva con elementos cinematográficos. El elenco está integrado por Darío Molleker, Cynthia Avellaneda, Ramiro Fagalde Busquets, Vincent Degelcke, Maria Bobillo, Ivanna Cruz, Paulina Cerviño, Magdalena Castro López y Sebastián Rolfo, con diseño sonoro de Fernando Galucci.
En tanto, hoy a las 20 será la última función de “Güérfana ereje” -foto-, el espectáculo teatral musical de Pablo Vera que comenzará puntual en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124), en su función despedida. “Con textos ácidos que interpelan, canciones, suspenso, momentos de risa pura y muchas pelucas, te propongo hacer un viaje sensorial y emocional”, plantea el protagonista, quien identifica el origen de sus textos como ensayos dramatúrgicos para una obra que no se realizó.