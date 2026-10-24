EspectáculosGuía para salir

Reponen “El sueño de los serbios” y se despide “Güérfana ereje”

Experiencia inmersiva.

Reponen “El sueño de los serbios” y se despide “Güérfana ereje”
Por Redacción Espectáculos Hace 7 Hs

Nicolás Aráoz repondrá esta noche, a las 21 y en La Colorida (Mendoza 2.955), “El sueño de los serbios”, una creación inspirada en cuentos y novelas del escritor tucumano Máximo Chehin, anunciada como una experiencia teatral inmersiva con elementos cinematográficos. El elenco está integrado por Darío Molleker, Cynthia Avellaneda, Ramiro Fagalde Busquets, Vincent Degelcke, Maria Bobillo, Ivanna Cruz, Paulina Cerviño, Magdalena Castro López y Sebastián Rolfo, con diseño sonoro de Fernando Galucci.

En tanto, hoy a las 20 será la última función de “Güérfana ereje” -foto-, el espectáculo teatral musical de Pablo Vera que comenzará puntual en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124), en su función despedida. “Con textos ácidos que interpelan, canciones, suspenso, momentos de risa pura y muchas pelucas, te propongo hacer un viaje sensorial y emocional”, plantea el protagonista, quien identifica el origen de sus textos como ensayos dramatúrgicos para una obra que no se realizó.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Teatro tucumano: última función de “Archivo Ramona”

Teatro tucumano: última función de “Archivo Ramona”

Nico Vázquez contó que recibió un llamado de Sylvester Stallone: qué le dijo

Nico Vázquez contó que recibió un llamado de Sylvester Stallone: qué le dijo

Lo más popular
Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA
1

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca dieron origen al primer espumante de Jujuy y a un vino que hace lío
2

Los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca dieron origen al primer espumante de Jujuy y a un vino que hace lío

75 años y 75 momentos en la vida de Charly García
3

75 años y 75 momentos en la vida de Charly García

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa
4

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán
5

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

Ranking notas premium
El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?
1

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo
2

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo

Rebelión en la Cámara Civil: Moisá desafió la reforma de fueros y advirtió que se viola la garantía del juez natural
3

Rebelión en la Cámara Civil: Moisá desafió la reforma de fueros y advirtió que se viola la garantía del juez natural

Búsqueda de Raúl Moyano: Girvau defendió los operativos y habló de posibles cambios en el protocolo
4

Búsqueda de Raúl Moyano: Girvau defendió los operativos y habló de posibles cambios en el protocolo

La Justicia rechazó por ahora frenar el proceso electoral en la Asociación de Magistrados
5

La Justicia rechazó "por ahora" frenar el proceso electoral en la Asociación de Magistrados

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico

Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

Mentalismo en vivo en Tucumán: ¿qué le preguntarías a tu yo de dentro de 30 años?

Mentalismo en vivo en Tucumán: ¿qué le preguntarías a tu yo de dentro de 30 años?

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

Comentarios