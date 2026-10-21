Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición

Raúl Moyano pudo haber quedado aislado en una zona de difícil acceso del cerro Ñuñorco, sin posibilidades de avanzar ni retroceder. Esa es una de las hipótesis que maneja Hernán Parajón, presidente de la Fundación Cumbres Andinas y especialista en rescate de montaña, quien coordina el operativo para encontrar al docente desaparecido.