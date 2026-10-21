Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre: “Queremos un Tucumán emprendedor”

“Descubrí un Tucumán con un espíritu emprendedor fenomenal, todo un ecosistema emprendedor que desde Buenos Aires yo no conocía, y que me sorprendió. Hay un capital humano fenomenal, las condiciones sociales dadas para eso”. Así lo destacó el vicepresidente de Mercado Libre e impulsor de Elevate Tucumán, Jacobo Cohen Imach, durante una entrevista que concedió al periodista Federico van Mameren para el ciclo “Panorama Tucumano”, la nave insignia de LG Play.
Explicó que ese descubrimiento llegó durante el año y pico que vivió en la provincia con su familia, en plena pandemia. Para entender qué pensaban los jóvenes, conversó mucho con chicos de entre 20 y 30 años. Después, una cosa llevó a la otra, y decidió involucrarse más y mentorear emprendedores. “Estoy en una etapa de mi vida donde quiero devolverle a Tucumán algo de lo que me dio”, afirmó.
“Emprender es detectar una oportunidad y hacer algo al respecto, algo para hacerlo mejor, algo para atacar un problema que nadie lo resolvió”, definió.
Contó que armó Elevate Tucumán con el empresario Matías Mathuk. “Es una fundación donde juntamos a empresarios tucumanos con chicos del último año de la escuela secundaria”, explicó. Dijo que vio la oportunidad al detectar que nadie parecía prestarles atención a los chicos de la secundaria. “Si queremos cambiar la mentalidad de una provincia, debemos empezar por ahí. Los chicos son esponjas. Aprenden, tienen muchas más ganas de aprender que lo que uno se imagina”, dijo.
Precisó que buscan sembrar en los jóvenes el espíritu emprendedor y que, con ese objetivo, los acompañan con mentorías. Trabajan en escuelas donde se dicta la materia microemprendedorismo, en vínculo con el Ministerio de Educación: dos empresarios por escuela dan una clase por mes, con un esquema de contenidos que arma la fundación para que todos los chicos pasen por los mismos temas. “Desde la ideación de un proyecto hasta la concreción de este. Los chicos deben producir lo que pensaron, y después deben venderlo, en ferias de emprendedores”, detalló.
Crecimiento
Según indicó, Elevate Tucumán pegó un salto exponencial en un año. En su debut, en 2025, participaron 10 empresarios y 150 chicos; este año ya suman 26 los empresarios involucrados, que serán mentores de 450 chicos de 15 cursos en cinco localidades de Tucumán.
Contó que cuando estaban armando el grupo de mentores, algunos empresarios le preguntaron qué ganaban con esa acción. “Lo que ganamos es ayudar a sentar bases para una sociedad distinta, haber ayudado a una generación a pensar de otra forma. Tal vez no lo veamos en uno, en cinco, en 10 años; pero estos son chicos que dentro de 15 o 20 años desempeñarán nuestros roles, estarán en nuestras posiciones como empresarios. Yo me podría haber quedado con es ‘¿y yo qué gano?’ y decir: ‘Acá no hay territorio fértil para hacerlo’. Pero decidimos salir a buscar a otras personas, y las encontramos”, dijo.
Entre los proyectos que surgieron este año mencionó un shampoo sólido, una app con inteligencia artificial para seguir la semana de los colegios -con el fixture y los resultados-, y un perfume con esencia de limón que crearon chicos de una escuela de Tafí Viejo. “Ahí afuera hay miles de chicos que todavía tienen un espíritu emprendedor, que tienen una idea. Lo único que hay que hacer es darles un empujoncito para que se animen, y eso me parece increíblemente poderoso y transformador”, aseguró.
La edición 2026 de Elevate Tucumán se realizará el 27 de octubre, de 9 a 12, en el teatro Mercedes Sosa, con más de 1.500 chicos inscriptos, emprendedores tucumanos y charlas inspiradoras. Cohen Imach hablará al final. “Hacemos ‘Elevate’ porque queremos un Tucumán emprendedor, queremos ayudar a que esta generación piense distinto, a que vea la posibilidad de emprender, de transformar su realidad, la de su familia, la de su barrio, la de su municipio, la de la provincia, la del país o, por qué no, la del mundo”, concluyó.
“¿Y si me sale mal, qué?”: Jacobo Cohen Imach instó a que se aprenda de los fracasos
“No quiero tener 80 años y mirar para atrás y decir, ¿qué habría sido de mí si me hubiese animado?”. El vicepresidente de Mercado Libre Jacobo Cohen Imach recordó con esa reflexión la noche previa a mudarse a Buenos Aires para trabajar en una incipiente Mercado Libre, entre fines de 1999 y principios de 2000. Era estudiante de Derecho de la UNT y había empezado a trabajar en esa firma, incluso antes de que esta saliera al aire. Esa noche no podía dormir: le daba vueltas en la cabeza qué pasaba si le salía mal. “¿Y si me sale mal qué? Mi familia está acá, mis amigos están acá, todo lo que yo quiero está acá, todo lo que me apoya está acá. Habré aprendido algo y puedo volver”, contó. Recordó que su familia lo respaldó, aunque en 1999 el comercio electrónico no existía. “Nunca nadie me dijo en mi casa no, no lo vas a poder hacer, o sos muy chico para esto”, aseguró.
“Tucumán fue el faro del norte”: Cohen Imach resumió en tres cosas lo que le dio la provincia
“Tucumán fue el Faro del Norte durante muchísimos años. Después eso se fue diluyendo, por distintas razones, pero salieron grandes pensadores, grandes políticos, grandes empresarios”. Lo afirmó Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre, en una entrevista para “Panorama Tucumano”. Resumió en tres cosas lo que le dio la provincia: lo social, con las relaciones familiares, de amistad y de cercanía con la gente; un espíritu solidario, que extendió a los principios y valores; y un espíritu pujante. Contó que durante la pandemia volvió a vivir un año con su familia, con hijos adolescentes. “Queríamos que vivieran la experiencia que vivimos nosotros”, dijo. Tras 20 años de distancia, halló jóvenes con expectativas muy distintas. Dijo que algunos aspiran a un empleo público. “Pero otros dicen: ‘Yo quiero cambiar y transformar la realidad. Ese es el espíritu tucumano en general”, dijo.
“El código postal no es relevante”: el vicepresidente de Mercado Libre habló de la Inteligencia Artificial
“El código postal dejó de ser relevante. Hoy desde cualquier lado se puede hacer cualquier cosa que transforme la realidad”. Lo afirmó Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre, en diálogo con el periodista Federico van Mameren. Explicó que un chico que usa Claude o ChatGPT hoy en Tucumán emplea la misma versión que alguien sentado en Silicon Valley, California. “Hoy todos tenemos en el celular todos los conocimientos de la historia de la humanidad. Ahora, ¿qué hacer con ello?”, planteó. Dijo estar convencido de que vive un momento único en la historia de la humanidad. “Podría quedarme en la negativa y decir ‘inteligencia artificial, capaz que algún día reemplaza a los abogados’, o puedo decir: veo cómo uso todas las herramientas que tengo a mi alcance para hacer mi trabajo mejor, más eficiente, más rápido”, afirmó.