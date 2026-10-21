Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre: “Queremos un Tucumán emprendedor”

“¿Y si me sale mal, qué?”: Jacobo Cohen Imach instó a que se aprenda de los fracasos

“No quiero tener 80 años y mirar para atrás y decir, ¿qué habría sido de mí si me hubiese animado?”. El vicepresidente de Mercado Libre Jacobo Cohen Imach recordó con esa reflexión la noche previa a mudarse a Buenos Aires para trabajar en una incipiente Mercado Libre, entre fines de 1999 y principios de 2000. Era estudiante de Derecho de la UNT y había empezado a trabajar en esa firma, incluso antes de que esta saliera al aire. Esa noche no podía dormir: le daba vueltas en la cabeza qué pasaba si le salía mal. “¿Y si me sale mal qué? Mi familia está acá, mis amigos están acá, todo lo que yo quiero está acá, todo lo que me apoya está acá. Habré aprendido algo y puedo volver”, contó. Recordó que su familia lo respaldó, aunque en 1999 el comercio electrónico no existía. “Nunca nadie me dijo en mi casa no, no lo vas a poder hacer, o sos muy chico para esto”, aseguró.