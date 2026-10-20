Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?
La confirmación de las absoluciones y la orden de investigar a nuevos sospechosos reavivaron las controversias. Después de más de dos décadas, el crimen de Paulina Lebbos sigue impune y crecen los interrogantes sobre las responsabilidades de quienes debían esclarecerlo.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium