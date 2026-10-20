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Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

La confirmación de las absoluciones y la orden de investigar a nuevos sospechosos reavivaron las controversias. Después de más de dos décadas, el crimen de Paulina Lebbos sigue impune y crecen los interrogantes sobre las responsabilidades de quienes debían esclarecerlo.

la gaceta / foto de osvaldo ripoll
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Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

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