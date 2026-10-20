La búsqueda de Raúl Moyano en el Ñuñorco sumó un helicóptero para llegar a las zonas críticas
Resumen para apurados
- Un helicóptero provincial se sumó este martes a la búsqueda del docente Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco para acceder a zonas críticas tras ocho días de su desaparición.
- La aeronave reduce los traslados de tres horas a minutos, sorteando el mal clima para desplegar rescatistas y drones tras días de rastrillajes sin rastros concluyentes.
- El despliegue permitirá instalar un campamento en altura para sostener la búsqueda continua y ampliar los rastrillajes en sectores hasta ahora inaccesibles.
La búsqueda de Raúl Moyano, el docente desaparecido en el cerro Ñuñorco, sumó este martes un helicóptero de la Provincia que llegó a El Mollar para reforzar el operativo de rescate. La aeronave comenzó a trasladar rescatistas hacia la montaña y permitió reducir a cinco o seis minutos un recorrido que por tierra demanda unas tres horas de caminata.
El equipo de LA GACETA registró el arribo del helicóptero a El Pantalito, una cancha de fútbol de El Mollar, donde los responsables del operativo evaluaron las condiciones para avanzar con los vuelos. La incorporación de este recurso busca agilizar el despliegue de los equipos, llegar a sectores de difícil acceso y ampliar los rastrillajes en una búsqueda que ya llevaba varios días sin resultados confirmados.
Hernán Parajón, ingeniero y referente de los montañistas voluntarios que colaboran con las fuerzas de seguridad, participó de las coordinaciones para definir los traslados. En una primera etapa, se resolvió llevar a dos rescatistas con sus equipos, que permanecerán entre tres y cuatro días en la montaña antes de ser relevados.
El clima, una dificultad para los vuelos
La llegada del helicóptero no significó el fin de los obstáculos. Las ráfagas de viento, la visibilidad y las posibilidades de aterrizar en los sectores previstos condicionaban cada decisión. Durante la cobertura de nuestro diario, los responsables del operativo advirtieron que algunas zonas, como la quebrada del Portugués, permanecían cubiertas de nubes.
Por eso, cada traslado debía evaluarse minuto a minuto. Aunque el helicóptero podía llegar al área de búsqueda en cinco o seis minutos, el aterrizaje dependía de que las condiciones fueran seguras. La aeronave también tenía capacidad para transportar a dos rescatistas por viaje en esta etapa del operativo.
Según explicaron durante la transmisión de LG Play, las condiciones meteorológicas habían impedido que el helicóptero llegara antes. Las lluvias y la persistencia de la humedad también habían complicado los desplazamientos terrestres, con caminos embarrados y sectores de difícil tránsito.
Drones y un campamento en plena montaña
Uno de los objetivos centrales del despliegue aéreo es facilitar la llegada de equipos y drones a sectores críticos donde todavía no se habían realizado rastrillajes. Desde el aire, los rescatistas podrán revisar áreas de acceso complicado y buscar posibles rastros del docente.
La llegada de la aeronave también coincide con la instalación de un campamento directamente en la montaña. Hasta ahora, los equipos debían caminar unas tres horas para alcanzar determinadas zonas, trabajar durante un período limitado y regresar antes de que cayera el sol. Ese esfuerzo reducía el tiempo disponible para la búsqueda y aumentaba el desgaste físico de los rescatistas.
Con un grupo instalado en altura durante varios días, el operativo podrá sostener las tareas durante más tiempo y organizar relevos. En paralelo, otros equipos continuarán avanzando por tierra, incluso con el apoyo de ocho mulas para trasladarse hacia las zonas previstas.
El helicóptero también podrá regresar para transportar a más personas y equipamiento, siempre que el tiempo lo permita. La prioridad es aprovechar las ventanas de buen clima para avanzar en una zona donde las condiciones del terreno siguen siendo uno de los principales desafíos.
Ocho días sin noticias de Raúl Moyano
La incorporación del helicóptero se produjo cuando ya habían transcurrido ocho días desde el último contacto de Raúl Moyano con su familia, según se informó durante la cobertura. Además, habían pasado seis días desde la última señal emitida por su teléfono, detectada por una antena ubicada en Los Sarmientos, cerca de Aguilares, a varios kilómetros del área donde se concentra la búsqueda.
Hasta ese momento, las autoridades no habían confirmado el hallazgo de prendas de vestir, huellas u otros elementos que permitieran reconstruir el recorrido del docente. La familia había mencionado la posibilidad de haber encontrado un caramelo, pero ese dato no había sido corroborado oficialmente.
El operativo reúne entre 70 y 80 personas distribuidas en distintos sectores del cerro Ñuñorco, la quebrada del Portugués y zonas aledañas, incluidas las laderas occidentales y orientales. En ese escenario, la llegada del helicóptero abrió una nueva posibilidad para acelerar los desplazamientos y ampliar el alcance de los rastrillajes.