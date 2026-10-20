La búsqueda de Raúl Moyano en el Ñuñorco sumó un helicóptero para llegar a las zonas críticas

El equipo de LA GACETA registró el arribo del helicóptero a El Pantalito, una cancha de fútbol de El Mollar, donde los responsables del operativo evaluaron las condiciones para avanzar con los vuelos. La incorporación de este recurso busca agilizar el despliegue de los equipos, llegar a sectores de difícil acceso y ampliar los rastrillajes en una búsqueda que ya llevaba varios días sin resultados confirmados.