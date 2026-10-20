Seguridad

Despliegan un campamento en el Ñuñorco para intensificar la búsqueda de Raúl Moyano

Unos 20 rescatistas permanecerán en la montaña para profundizar los rastrillajes en el sector donde se registró la última señal del celular del docente jubilado. “Siempre la búsqueda es con vida”, afirmó Hernán Parajón, presidente de la Fundación Cumbres Andinas.

Por Redacción Seguridad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Rescatistas instalaron un campamento en el cerro Ñuñorco para intensificar la búsqueda de Raúl Moyano, docente desaparecido hace ocho días durante una caminata.
  • El operativo optimiza el tiempo de rastreo en altura y sigue el rastro de la última señal de celular de Moyano, sorteando quebradas profundas y densa niebla.
  • La base en la cumbre permitirá sostener cuadrillas por varios días y ampliar los rastrillajes con la hipótesis firme de encontrar al montañista con vida.
Resumen generado con IA

A ocho días de la desaparición de Raúl Moyano, el docente jubilado de 59 años, el operativo en el cerro Ñuñorco entra en una nueva etapa. Con mejores condiciones climáticas, los equipos de rescate preparan un campamento de avanzada que permitirá permanecer durante varios días en altura e intensificar los rastrillajes en la zona crítica.

El despliegue contempla el traslado de unas 20 personas hacia un sector cercano al área prioritaria de búsqueda. La decisión apunta a resolver una de las principales dificultades del operativo: la distancia desde El Mollar, que reduce considerablemente el tiempo disponible para recorrer el terreno durante cada jornada.

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“En esta etapa se va a emplazar en la zona de cumbre un campamento de avanzada en el cual van a permanecer durante varios días las patrullas de búsqueda y rescate”, explicó a LA GACETA el ingeniero Hernán Parajón, presidente de la Fundación Cumbres Andinas y especialista en rescate de montaña.

Según detalló, llegar hasta ese sector demanda unas cinco horas con el equipamiento a cuestas. Sin una base en altura, los rescatistas pueden dedicar apenas una o dos horas a la búsqueda efectiva antes de emprender el regreso.

La última señal del celular orienta los rastrillajes

Una de las principales pistas es la señal del teléfono de Moyano registrada el miércoles, dos días después de la última comunicación conocida. El dispositivo se conectó a una antena ubicada en la zona de Los Sarmientos, un dato que permitió delimitar un área de búsqueda hacia el sureste del Ñuñorco, en dirección al cerro El Indio.

Parajón aclaró que esa conexión no permite establecer la ubicación exacta del docente, pero sí aporta una referencia para orientar el trabajo de los equipos.

"Papu resistí": el mensaje de la familia de Raúl Moyano a ocho días de su desaparición en el cerro Ñuñorco

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La hipótesis es que Moyano podría encontrarse aislado, sin posibilidades de desplazarse, en alguno de los sectores más difíciles de la montaña. El terreno presenta quebradas profundas, zonas blandas y pasos complicados. Sin embargo, también hay lugares con agua y reparos naturales que podrían favorecer su supervivencia.

“Siempre la búsqueda es con vida”, remarcó Parajón. Entre los factores que alimentan la esperanza mencionó la experiencia en montaña que tendría Moyano, según la información aportada por su familia, y su procedencia de una región fría del país.

BÚSQUEDA EN EL ÑUÑORCO. Raúl Alfredo Moyano fue visto por última vez el lunes 12 de octubre, cuando realizaba una caminata en solitario en El Mollar. BÚSQUEDA EN EL ÑUÑORCO. Raúl Alfredo Moyano fue visto por última vez el lunes 12 de octubre, cuando realizaba una caminata en solitario en El Mollar. FOTO/ GENTILEZA GABRIELA GATICA RUIZ

La niebla, un factor determinante

La reconstrucción del recorrido indica que Moyano habría llegado a la cumbre, a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar, alrededor de las 17.30. Horas antes, a las 13.40, había enviado una captura de pantalla en la que se observaba que su teléfono tenía un 40% de batería.

Parajón consideró que, al momento de iniciar el descenso, el docente podría haber tenido poca carga para utilizar la aplicación de navegación con la que se orientaba.

La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado

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A esa dificultad se suman las condiciones meteorológicas. En la cumbre, la niebla puede reducir la visibilidad a apenas dos o cinco metros. Como los senderos no están claramente marcados en todo el recorrido, es posible desviarse incluso con experiencia en montaña.

“Si se cierra, hay que disponer de dispositivos de navegación, idealmente un GPS, o bien esperar a que el clima vuelva a cambiar”, explicó.

Ante una situación de este tipo, su recomendación es detenerse y evitar avanzar a ciegas. “Cuando uno va por un camino que conoce y pierde la visibilidad, lo más recomendable es quedarse en el lugar y no moverse”, sostuvo. Si advierte que se desvió, debe intentar regresar al último punto conocido, en lugar de continuar sin referencias.

Drones, perros y helicópteros, herramientas complementarias

El operativo combina rastrillajes terrestres con drones de cámaras infrarrojas, binoculares y perros especializados. Los equipos de la Policía y de Gendarmería trabajan en distintos sectores, incluidas las quebradas, mientras un grupo de montaña ya recorre el área crítica.

Parajón advirtió que ninguna herramienta garantiza por sí sola el hallazgo. La vegetación densa puede impedir que los drones detecten una persona y la autonomía de vuelo es limitada. Los perros, por su parte, necesitan llegar con sus guías a la zona de trabajo y comenzar el rastreo en condiciones adecuadas para conservar su eficacia.

La búsqueda de Raúl Moyano: 13 respuestas sobre el operativo en el cerro Ñuñorco

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El helicóptero también puede cumplir un papel clave, aunque principalmente logístico. “Un helicóptero recorre en cinco minutos lo que a una persona le puede llevar cinco horas”, señaló. Su utilidad consiste en acercar rescatistas y operadores de drones a puntos estratégicos para aprovechar mejor el tiempo y el esfuerzo físico.

DESAPARECIDO. Moyano fue visto por última vez el lunes 12 de octubre. DESAPARECIDO. Moyano fue visto por última vez el lunes 12 de octubre.

Un campamento para sostener la búsqueda

La avanzada contará con carpas, cuerdas, arneses, mosquetones, poleas y camillas, además de los suministros necesarios para permanecer en altura. El equipo incluye elementos para realizar descensos por barrancos y eventuales evacuaciones, tanto de la persona buscada como de algún rescatista que pudiera necesitar asistencia.

Seis voluntarios con experiencia y equipamiento especializado integrarán el grupo que permanecerá en el campamento. A ellos se suma la colaboración de montañistas y deportistas, entre ellos integrantes de la Asociación Argentina de Montaña, que participan en las tareas desde los primeros días.

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El personal podrá renovarse mientras la infraestructura se mantiene instalada, lo que permitirá sostener los rastrillajes durante varias jornadas. Parajón explicó que ya había equipos trabajando en el sector, pero que la nueva disposición permitirá aumentar la cantidad de efectivos y revisar el terreno con mayor detalle.

La expectativa está puesta ahora en aprovechar la mejora del tiempo y la permanencia en altura para avanzar sobre los sectores más complejos del Ñuñorco. “Esperemos que eso tenga un resultado positivo”, concluyó el especialista.

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