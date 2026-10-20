Despliegan un campamento en el Ñuñorco para intensificar la búsqueda de Raúl Moyano

La niebla, un factor determinante

La reconstrucción del recorrido indica que Moyano habría llegado a la cumbre, a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar, alrededor de las 17.30. Horas antes, a las 13.40, había enviado una captura de pantalla en la que se observaba que su teléfono tenía un 40% de batería.