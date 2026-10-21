Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios

El conflicto surgió a partir de la Resolución 1761/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, que incorporó sectores ferroviarios al esquema de reorganización y privatización de Belgrano Cargas y Logística. La medida despertó preocupación en el municipio por el futuro de unas 23 hectáreas que concentran parte de la historia industrial de la ciudad.