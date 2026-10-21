Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios

La Municipalidad de Tafí Viejo prepara una presentación ante la Justicia Federal para intentar frenar la incorporación de los históricos Talleres Ferroviarios al proceso de privatización de Belgrano Cargas. La decisión cuenta con el respaldo unánime del Concejo Deliberante, que aprobó una ordenanza para impulsar las acciones administrativas y judiciales necesarias en defensa del predio, cuya situación dominial todavía presenta interrogantes.
El conflicto surgió a partir de la Resolución 1761/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, que incorporó sectores ferroviarios al esquema de reorganización y privatización de Belgrano Cargas y Logística. La medida despertó preocupación en el municipio por el futuro de unas 23 hectáreas que concentran parte de la historia industrial de la ciudad.
El fiscal municipal, Víctor Schedan, explicó que existen antecedentes de una donación de los terrenos a la Provincia durante la gestión del exgobernador Ramón Ortega, en la década de 1990. Según detalló, el acuerdo fue aceptado por las autoridades de Ferrocarril General Belgrano, aunque nunca se completó la transferencia formal del inmueble.
“Al día de hoy nunca se concretó la transferencia de un inmueble a nombre de la provincia, eso es algo que está pendiente de hacer”, señaló Sedán. El funcionario anticipó que, si Nación no revisa la medida, promoverán un amparo para solicitar su nulidad.
La ordenanza 022/2026 fue aprobada el lunes por los 12 concejales durante una sesión extraordinaria. Maximiliano Córdoba, presidente del cuerpo, destacó que el proyecto original fue modificado para otorgarle un alcance más concreto, mediante el respaldo a las actuaciones que corresponda realizar al Ejecutivo municipal.
“Con esta ordenanza no estamos diciendo que el municipio haya adquirido automáticamente la propiedad de las 23 hectáreas”, aclaró Córdoba. Explicó que el objetivo es esclarecer la titularidad y determinar los derechos que puedan corresponder a la Provincia y al Municipio.
El secretario de Obras Públicas municipal, Pablo Della Torre, indicó que la presentación judicial se concretaría en los próximos días. También cuestionó la falta de información sobre el destino de las instalaciones y advirtió que alrededor de 50 operarios continúan realizando tareas de mantenimiento y reparación de vagones.
Protección patrimonial municipal
El predio comprende unas 22 hectáreas de talleres y otra correspondiente a la estación ferroviaria. Parte de sus construcciones data del siglo XIX y cuenta con protección patrimonial municipal. Según Della Torre, existen estudios de la Facultad de Arquitectura de la UNT que documentan su valor histórico y estado de conservación.
Desde la oposición, el concejal del PRO Benjamín Terraf acompañó la decisión, aunque defendió la participación privada en una eventual recuperación del complejo. “Estoy absolutamente de acuerdo con que el sector privado venga a invertir en Tafí Viejo”, sostuvo, pero reclamó que las inversiones generen empleo y actividad productiva.
Terraf propuso mantener la reparación ferroviaria, incorporar otras actividades industriales y conformar una mesa de diálogo entre Nación, Provincia y Municipio.
Mientras se prepara la presentación judicial, el principal interrogante sigue abierto: qué ocurrirá con las instalaciones, los trabajadores y el patrimonio histórico de los talleres.