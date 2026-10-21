Operativo en el cerro Ñuñorco por Raúl Moyano: "Es muy poco lo que están invirtiendo en la búsqueda"

La búsqueda de Raúl Moyano, el docente rural jubilado desaparecido el lunes 12 de octubre en el cerro Ñuñorco Grande, en la zona de El Mollar, se intensificó con un importante despliegue de recursos humanos y tecnológicos en alta montaña. A nueve días de su desaparición, los equipos de rescate continúan sin encontrar rastros que permitan establecer su paradero. "Hay movimiento, pero necesitamos la parte política; tengo entendido que el gobernador no se acercó a hablar a la base, a darles una palabra de aliento, mover más", remarcó Liliana Tunkiewiez, pareja del docente jubilado que permanece desaparecido.