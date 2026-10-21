Operativo en el cerro Ñuñorco por Raúl Moyano: "Es muy poco lo que están invirtiendo en la búsqueda"
Resumen para apurados
- A nueve días de la desaparición del docente Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco Grande de Tucumán, continúa el operativo de búsqueda y su familia reclama mayor apoyo estatal.
- El rastrillaje se concentró al sur tras detectarse una señal de su celular; además, instalaron un campamento a más de 3.000 metros de altura ante las dificultades climáticas.
- La familia solicita fondos para traer rescatistas expertos y apoyo de otras provincias, buscando acelerar las tareas de rescate en zonas críticas de alta montaña.
La búsqueda de Raúl Moyano, el docente rural jubilado desaparecido el lunes 12 de octubre en el cerro Ñuñorco Grande, en la zona de El Mollar, se intensificó con un importante despliegue de recursos humanos y tecnológicos en alta montaña. A nueve días de su desaparición, los equipos de rescate continúan sin encontrar rastros que permitan establecer su paradero. "Hay movimiento, pero necesitamos la parte política; tengo entendido que el gobernador no se acercó a hablar a la base, a darles una palabra de aliento, mover más", remarcó Liliana Tunkiewiez, pareja del docente jubilado que permanece desaparecido.
Uno de los datos más relevantes para la investigación surgió de un peritaje realizado por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la Policía. Los especialistas confirmaron que una antena de telefonía celular ubicada en Los Sarmiento captó una señal del teléfono de Moyano el miércoles 14 de octubre, dos días después de que se denunciara su desaparición.
"Hay un rescatista que queremos traerlo y no es mucha plata para traerlo y lo conoce de memoria al cerro -remarcó-, pero no me quejo del calor humano de los tucumanos. Hay mucho movimiento", dijo.
El registro telefónico modificó la estrategia del operativo y permitió concentrar los rastrillajes en los sectores sur y sureste del cerro, en dirección a la ruta provincial 307 y al paraje El Indio, en la Quebrada de los Sosa. A partir de esa información, los equipos avanzan sobre zonas de difícil acceso para intentar reconstruir los últimos movimientos del hombre.
"Es muy poco lo que se está invirtiendo en la búsqueda", insistió la mujer. "Queremos más refuerzos, que Tucumán acepte ayuda de otras provincias", afirmó desde Río Negro.
Un campamento a más de 3.000 metros de altura
Las condiciones climáticas adversas, las lluvias y el barro había complicado las tareas de búsqueda en la montaña. Para reducir los tiempos de traslado y evitar el desgaste físico de los rescatistas, las autoridades instalaron una base operativa y un campamento a 3.180 metros de altura, en la cumbre del Ñuñorco.
"Sale $ 4 millones traer a un rescatista que está en Australia. Estamos necesitando personas expertas; no es que estamos disconformes ni somos desagradecidos con los bomberos y demás que trabajan en la búsqueda; lejos de ese pensamiento, estamos pidiendo ayuda con más experiencia", aseguró.