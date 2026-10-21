La búsqueda de Raúl Moyano sumó un campamento en la cumbre y refuerzos aéreos

La reconstrucción indica que Moyano habría llegado a la cumbre, a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar, alrededor de las 17.30. A las 13.40 había enviado una captura de pantalla que mostraba un 40% de batería en su teléfono. Parajón consideró que al iniciar el descenso podría haber tenido poca carga para usar la aplicación de navegación. A eso se suma la niebla, que en la cumbre puede reducir la visibilidad a apenas dos o cinco metros. Como los senderos no están claramente marcados en todo el recorrido, una persona puede desviarse incluso si tiene experiencia.