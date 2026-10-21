La familia de Raúl Moyano reclama información y cuestiona el despliegue inicial

“Siento que nos están excluyendo de esas reuniones y estamos a la espera de lo que pasa al día siguiente a la mañana, cuando ellos se reúnen. No tenemos información de cómo se manejan si no nos metemos nosotros a consultar”, señaló. Contó que la familia concurre a la comisaría para preguntar qué tareas se realizaron y cuándo saldrán los equipos.