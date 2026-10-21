La familia de Raúl Moyano reclama información y cuestiona el despliegue inicial

“Estamos desesperados porque no tenemos ningún indicio de dónde podría estar. O sea no hay ninguna pista de todo lo que se está recorriendo en estos días”, explicó Suyay Moyano, hija de Raúl Moyano.
Suyay manifestó su preocupación y cuestionó la intensidad de las tareas durante las primeras jornadas. “Siento que se minimizó la situación”, sostuvo al comparar los recursos desplegados inicialmente con el operativo de los últimos días. Reconoció que hubo rastrillajes desde el comienzo, pero consideró que no tuvieron la intensidad necesaria para encontrarlo en ese período.
“Se buscó, no digo que no, pero siento que no con una intensificación como para haberlo encontrado los primeros días”, expresó. Según relató, las condiciones climáticas fueron señaladas como un impedimento, aunque ella consideró que el lunes y el martes el tiempo había sido favorable para que los equipos subieran al cerro.
“Siento que nos están excluyendo de esas reuniones y estamos a la espera de lo que pasa al día siguiente a la mañana, cuando ellos se reúnen. No tenemos información de cómo se manejan si no nos metemos nosotros a consultar”, señaló. Contó que la familia concurre a la comisaría para preguntar qué tareas se realizaron y cuándo saldrán los equipos.
“Ayer (por el lunes) salieron a las 11 o 12 del mediodía y perdieron toda la mañana”, cuestionó Suyay. Aun así, destacó que en los últimos días percibió más movimiento en la montaña, desde el viernes, con la incorporación de efectivos de la Policía, la Policía Federal y Gendarmería, además de otros equipos de rescate.
Matías Moyano, otro de los hijos, dijo que la familia podría sumarse a las reuniones de los especialistas que intervienen en la búsqueda. También defendió la experiencia y la condición física de su padre.
Trekking
“Él hace trekking en Bariloche; es una actividad rutinaria para él”, remarcó Matías. “Más allá de la actividad de la montaña hace gimnasia, anda en bicicleta, está bastante bien físicamente. Sé que él lo pudo hacer tranquilamente. Él es consciente de lo que estaba haciendo”, agregó.
“Vino a visitar a la familia en Río Seco”, precisó, y explicó que su padre aprovechó la visita para subir al cerro. “Mi papá aprovechó el momento para subir y hacer trekking en la montaña, algo que a él le encanta”, insistió.