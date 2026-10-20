OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 2 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Recuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: el efecto sedante del tranvía a caballo

Recuerdos fotográficos: el efecto sedante del tranvía a caballo

Recuerdos fotográficos: el insólito robo de un tranvía con caballo en 1886

Recuerdos fotográficos: el insólito robo de un tranvía con caballo en 1886

Recuerdos fotográficos: 1947. La falta de nafta deriva en una protesta que paraliza la circulación de autos y de tranvías

Recuerdos fotográficos: 1947. La falta de nafta deriva en una protesta que paraliza la circulación de autos y de tranvías

Recuerdos fotográficos: tarifa de tranvía a caballo “con empuje” y “sin empuje”

Recuerdos fotográficos: tarifa de tranvía a caballo “con empuje” y “sin empuje”

Recuerdos fotográficos: viajar colgados, un clásico en el tranvía de los años 40, 50 y 60

Recuerdos fotográficos: viajar colgados, un clásico en el tranvía de los años 40, 50 y 60

Lo más popular
¿Un Pokémon GO de gatos? La app que convierte fotos reales en una colección para el celular
1

¿Un Pokémon GO de gatos? La app que convierte fotos reales en una colección para el celular

Un científico tucumano se suma al plan nacional para proteger a una especie en peligro
2

Un científico tucumano se suma al plan nacional para proteger a una especie en peligro

Cómo enseñar español a extranjeros: la UNT abrió un curso virtual sobre lectura y escritura
3

Cómo enseñar español a extranjeros: la UNT abrió un curso virtual sobre lectura y escritura

“Yo sí o sí voy a subir al podio”: el tucumano de 22 años que competirá en el Mundial de powerlifting
4

“Yo sí o sí voy a subir al podio”: el tucumano de 22 años que competirá en el Mundial de powerlifting

La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso
5

La unidad del fútbol argentino tiene fecha de vencimiento: por qué cuesta tanto aceptar el disenso

Ranking notas premium
Juventud, maldito tesoro
1

Juventud, maldito tesoro

2

Movimientos financieros con el oro y los salarios universitarios

El efectivo prácticamente desapareció: cómo cambiaron las propinas y los pagos cotidianos en Tucumán
3

"El efectivo prácticamente desapareció": cómo cambiaron las propinas y los pagos cotidianos en Tucumán

Inundaciones: entre nuevos debates y viejas herramientas olvidadas
4

Inundaciones: entre nuevos debates y viejas herramientas olvidadas

In Memorian: Rolo Díaz, un innovador de la altura
5

In Memorian: Rolo Díaz, un innovador de la altura

Más Noticias
Los quesos de Tafí del Valle: del orgullo tucumano al podio internacional

Los quesos de Tafí del Valle: del orgullo tucumano al podio internacional

La mitad de la clase media se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47% tomó deuda

La mitad de la clase media se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47% tomó deuda

Un saludo del papa León XIV ilusiona a Sudamérica

Un saludo del papa León XIV ilusiona a Sudamérica

Elecciones presidenciales en Brasil: primer debate Lula-Bolsonaro

Elecciones presidenciales en Brasil: primer debate Lula-Bolsonaro

“Súper Niño” y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina

“Súper Niño” y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina

Día de la Madre: el consumo familiar sigue siendo acotado

Día de la Madre: el consumo familiar sigue siendo acotado

Los subsidios amortiguan la suba de la tarifa de electricidad

Los subsidios amortiguan la suba de la tarifa de electricidad

Pellets hormonales: qué beneficios ofrecen, cuáles son los riesgos y cuánto cuestan

Pellets hormonales: qué beneficios ofrecen, cuáles son los riesgos y cuánto cuestan

Comentarios