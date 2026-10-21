Milei arremetió contra Pedro Sánchez en Madrid: lo llamó "dictador" y pidió "sacar a los socialistas a patadas"

Durante su visita a Madrid, Milei debe reunirse con Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, y con la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Yo claramente soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia", expresó.