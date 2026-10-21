Política

Milei arremetió contra Pedro Sánchez en Madrid: lo llamó "dictador" y pidió "sacar a los socialistas a patadas"

El presidente argentino criticó duramente al jefe del Gobierno español durante un foro económico.

MADRID. Milei arrojó una fuerte crítica al jefe de gobierno español, Pedro Sánchez.
MADRID. Milei arrojó una fuerte crítica al jefe de gobierno español, Pedro Sánchez.
Por Redacción Política Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Madrid, Javier Milei calificó de "dictador" al mandatario Pedro Sánchez durante un foro económico, debido a su rechazo a las políticas socialistas en España.
  • El mandatario sumó críticas a la política migratoria y prevé reunirse con líderes opositores como Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso, sin contacto con el gobierno español.
  • Las declaraciones profundizan la tensión diplomática bilateral y consolidan el alineamiento de Milei con sectores de la derecha y ultraderecha del escenario político europeo.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei criticó al jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, a quien calificó de "dictador", durante una visita a Madrid a poco más de un mes de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre.

"España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez", lanzó Milei en su intervención en un foro económico.

Durante su discurso, el jefe de Estado calificó a Sánchez de "ladrón" y "corrupto", y llamó a los españoles "a sacar a los socialistas a patadas".

El Presidente arremetió igualmente contra los "partidos de izquierda" en Europa, acusándolos de ser los causantes del "estancamiento brutal" de la economía del continente.

Inmigración y agenda de la visita

Sobre la inmigración, Milei acusó al gobierno de Pedro Sánchez de fomentar, por motivos electorales, una "invasión" migratoria, citando lo ocurrido en el enclave de Ceuta en julio. "El estancamiento económico combinado con la irresponsabilidad migratoria trazan un sendero de decadencia muy difícil de revertir para el futuro", consideró.

Durante su visita a Madrid, Milei debe reunirse con Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, y con la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Yo claramente soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia", expresó.

Desde su llegada al poder en Argentina a finales de 2023, Milei realizó varios viajes a España, en los que se ha mostrado cercano con la extrema derecha. En esta ocasión tampoco se reunirá con el rey Felipe VI, según dijo, por problemas de "agenda".

Poco antes del inicio del discurso del presidente argentino, Pedro Sánchez publicó un breve vídeo en X en el que se declaraba orgulloso de ser "zurdo", en referencia al término que la ultraderecha utiliza de forma peyorativa para referirse a los militantes de izquierda.

Temas EspañaMadridPedro SánchezJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

“La verdad está en la calle”: Kicillof cruzó a Milei por negar que haya argentinos que no llegan a fin de mes

“La verdad está en la calle”: Kicillof cruzó a Milei por negar que haya argentinos que no llegan a fin de mes

Lo más popular
Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana
1

Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral
2

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre: “Queremos un Tucumán emprendedor”
3

Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre: “Queremos un Tucumán emprendedor”

Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios
4

Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios

Inauguraron obras hídricas para proteger 17 barrios de San Miguel de Tucumán
5

Inauguraron obras hídricas para proteger 17 barrios de San Miguel de Tucumán

Ranking notas premium
“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo
1

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?
2

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?
3

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente
4

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral
5

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Más Noticias
Cronograma del GP de Estados Unidos: cuándo corre Colapinto y a qué hora ver las prácticas libres

Cronograma del GP de Estados Unidos: cuándo corre Colapinto y a qué hora ver las prácticas libres

Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana

Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana

Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre: “Queremos un Tucumán emprendedor”

Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre: “Queremos un Tucumán emprendedor”

Contrapunto sobre cómo se invierte lo recaudado en Tucumán

Contrapunto sobre cómo se invierte lo recaudado en Tucumán

Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios

Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios

Inauguraron obras hídricas para proteger 17 barrios de San Miguel de Tucumán

Inauguraron obras hídricas para proteger 17 barrios de San Miguel de Tucumán

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Comentarios