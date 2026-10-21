Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana

El que Boca logró en Brasil en esta oportunidad es de esos triunfos que valen más que una clasificación. Son esos partidos que sirven para sacarse una mochila de encima, para desafiar la historia y para recuperar una mística que parecía escondida. El “Xeneize”_necesitaba una noche así desde hace tiempo; y la encontró en el Maracaná de Río de Janeiro, nada más y nada menos, en el momento más oportuno. Justo cuando la Copa Sudamericana le exigía una prueba de carácter para seguir soñando con un título internacional, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena dio un golpe sobre la mesa para demostrar que está listo para volver a los primeros planos del fútbol sudamericano.