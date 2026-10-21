Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana

El que Boca logró en Brasil en esta oportunidad es de esos triunfos que valen más que una clasificación. Son esos partidos que sirven para sacarse una mochila de encima, para desafiar la historia y para recuperar una mística que parecía escondida. El “Xeneize”_necesitaba una noche así desde hace tiempo; y la encontró en el Maracaná de Río de Janeiro, nada más y nada menos, en el momento más oportuno. Justo cuando la Copa Sudamericana le exigía una prueba de carácter para seguir soñando con un título internacional, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena dio un golpe sobre la mesa para demostrar que está listo para volver a los primeros planos del fútbol sudamericano.
El 3 a 1 sobre Vasco da Gama fue mucho más que una remontada de serie. Para Boca también fue el final de una espera interminable, porque llevaba 11 partidos sin ganar en Brasil y no conseguía una victoria en ese territorio desde diciembre de 2020, cuando había derrotado 1 a 0 a Internacional en Porto Alegre, con Carlos Tevez como protagonista. Desde entonces, el camino había acumulado golpes, más golpes, frustraciones y una final perdida contra Fluminense. Hasta que apareció esta noche en el mítico Maracaná para cambiar el relato y para volver a una final copera.
El equipo entendió desde el comienzo que no había margen para especular. Después del 0-1 encajado en La Bombonera, necesitaba ganar y salió a buscarlo desde el pitido inicial.
A los cuatro minutos, Lautaro Di Lollo conectó de cabeza para abrir el marcador. A los 34, Miguel Merentiel amplió la ventaja con un remate desde afuera del área, luego de un buen contragolpe, y puso a Boca arriba en la serie.
Fueron dos golpes que cambiaron el escenario y le dieron al equipo la confianza que necesitaba para jugar una semifinal de semejante dimensión como la jugó contra Vasco.
Pero las noches épicas no suelen resolverse sin sufrimiento. El equipo local descontó a los 66 minutos y sembró dudas. El recuerdo de tantas frustraciones en Brasil podía volver a aparecer. Pero Boca, sin embargo, resistió.
Y cuando el partido entraba en su tramo decisivo, apareció el as de espadas que Arruabarrena llevó a Brasil, mantuvo en el banco y mandó a la cancha en el momento justo: Leandro Paredes. A los 88 minutos, el capitán sacó un derechazo desde afuera del área para convertir el 3 a 1 y transformar la tensión en desahogo. Fue un gol de jerarquía, de esos que explican por qué algunos futbolistas parecen hechos para las noches que definen cosas importantes.
Boca ganó porque golpeó rápido, porque encontró respuestas cuando la serie se complicó y porque no dejó que el peso de su propia historia lo condenara una vez más. En un estadio que tantas veces había sido escenario de frustraciones, se animó a escribir una página distinta. Y lo logró.
La clasificación a la final todavía no es un título, pero puede convertirse en el impulso que el equipo necesitaba. Boca volvió a demostrar que, cuando la Copa entra en su etapa decisiva, hay una parte de su identidad que se activa. Esa que no entiende de estadísticas, que se alimenta de la presión y que encuentra en la adversidad una razón para levantarse.
La espera había durado casi seis años y la sequía en Brasil era una mochila demasiado pesada. Pero Boca se la sacó en una noche que puede quedar marcada a fuego. Los títulos se construyen partido a partido, pero hay victorias que empiezan a hacerlos posibles. Y esta, en el Maracaná, es una que invita a volver a creer.