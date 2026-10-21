La búsqueda de Raúl Moyano: cómo es el plan para llegar a los sectores más difíciles del Ñuñorco

La llegada del helicóptero no significó el fin de los obstáculos. Las ráfagas de viento, la visibilidad y las posibilidades de aterrizar en los sectores previstos condicionaban cada decisión. Durante la cobertura del equipo de LG Play que fue a la zona, los responsables del operativo advirtieron que algunos lugares, como la quebrada del Portugués, permanecían cubiertas de nubes.