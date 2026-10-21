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La búsqueda de Raúl Moyano: cómo es el plan para llegar a los sectores más difíciles del Ñuñorco
EL HELICÓPTERO. La aeronave trasladó a dos rescatistas hacia la montaña, para ganar tiempo.
EL HELICÓPTERO. La aeronave trasladó a dos rescatistas hacia la montaña, para ganar tiempo.
Por Redacción Seguridad Hace 6 Hs

El helicóptero de la Provincia llegó ayer a El Mollar para reforzar la búsqueda de Raúl Moyano, el docente jubilado de 59 años desaparecido en el cerro Ñuñorco. La aeronave aterrizó en El Pantalito, una cancha de fútbol donde los responsables del operativo evaluaron las condiciones para comenzar los vuelos y trasladar personal hacia la montaña.

El recurso permite reducir a cinco o seis minutos un trayecto que por tierra puede demandar unas tres horas de caminata. En la primera etapa se resolvió llevar a dos rescatistas con sus equipos, que permanecerán entre tres y cuatro días en altura antes de ser relevados. El traslado aéreo busca acercar a los equipos a sectores de difícil acceso y aprovechar mejor las horas disponibles para los rastrillajes.

La llegada del helicóptero no significó el fin de los obstáculos. Las ráfagas de viento, la visibilidad y las posibilidades de aterrizar en los sectores previstos condicionaban cada decisión. Durante la cobertura del equipo de LG Play que fue a la zona, los responsables del operativo advirtieron que algunos lugares, como la quebrada del Portugués, permanecían cubiertas de nubes.

La búsqueda de Raúl Moyano sumó un campamento en la cumbre y refuerzos aéreos

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Por eso, cada traslado debía evaluarse minuto a minuto. Aunque el helicóptero podía llegar al área de búsqueda en cinco o seis minutos, el aterrizaje dependía de que las condiciones fueran seguras. La aeronave también tenía capacidad para transportar a dos rescatistas por viaje en esta etapa del operativo.

Lluvias

Según explicaron durante la transmisión de LG Play, las condiciones meteorológicas habían impedido que el helicóptero llegara antes. Las lluvias y la persistencia de la humedad también habían complicado los desplazamientos terrestres, con caminos embarrados y sectores de difícil tránsito.

La búsqueda de Raúl Moyano en el Ñuñorco sumó un helicóptero para llegar a las zonas críticas

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Por otro lado, la base en altura permitirá sostener los rastrillajes durante varias jornadas, mientras drones, perros especializados y patrullas terrestres revisan las zonas prioritarias señaladas por los investigadores en dirección al paraje El Indio.

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