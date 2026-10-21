Javier Milei cruzó el Atlántico para meterse de lleno en la campaña política española

"¿Va a extrañar a su amigo Abascal?", "¿Qué opina de los últimos dichos de Pedro Sánchez?", fueron algunas de las preguntas de la prensa que el mandatario argentino optó por no responder, antes de ingresar al edificio neobarroco que albergó el evento. Milei estuvo acompañado en su arribo por el el canciller Pablo Quirno.