“Milei se burla de quienes no llegan a fin de mes”; crearán una “Casa de Padres”; y defensa del plan hídrico de Jaldo

Resumen para apurados
- Dirigentes de Libres del Sur en Tucumán criticaron a Javier Milei por minimizar la crisis económica, en una jornada con avances legislativos e hídricos locales.
- El rechazo respondió a dichos del Presidente sobre llegar a fin de mes, mientras la provincia promulgó la ley Casa de Padres y avanza en prevención de inundaciones.
- La confrontación expone las tensiones sociales con la Nación, a la par que el oficialismo y la oposición configuran sus armados territoriales hacia 2027.
“Mientras Milei se burla de quienes no llegan a fin de mes y no se hace cargo de la crisis que generó”
El legislador Ernesto Gómez Rossi y el concejal Gastón Gómez, referentes de Libres del Sur en Tucumán, cuestionaron las declaraciones del presidente Javier Milei, quien calificó de “pelotudez” la situación de los argentinos que no llegan a fin de mes. Gómez Rossi sostuvo que las expresiones presidenciales reflejan “falta de empatía” frente al impacto del ajuste y la recesión. Además, el dirigente que responde al ministro Federico Masso (Desarrollo Social) advirtió sobre el deterioro de los ingresos, el endeudamiento de las familias y la pérdida de empleos. Por su parte, Gastón Gómez afirmó que las consecuencias del modelo económico afectan a trabajadores, jubilados, pequeños comerciantes y jóvenes, entre otros sectores. “Mientras Milei se burla de quienes no llegan a fin de mes, no se hace cargo de la crisis que generó. Se ríe de miles de familias que todos los días tienen decidir si compran comida o pagan servicios y qué tienen que dejar de lado. No estamos hablando de números abstractos: hablamos de alimentos, medicamentos, alquileres, tarifas y de la posibilidad de vivir con dignidad”, expresó a su turno el concejal.
Promulgaron la ley “Casa de Padres” para familiares de niños internados
El legislador Roberto Moreno (PJ) destacó la promulgación de la Ley 10.010, que crea el programa Casa de Padres para alojar a familiares de niños y adolescentes internados en hospitales públicos. La iniciativa busca asistir a quienes viven a más de 30 kilómetros y deben trasladarse a la Capital para acompañar a sus hijos. Moreno explicó que el proyecto surgió por las dificultades económicas que enfrentan las familias del interior para afrontar estadías prolongadas, alimentación y alojamiento. El programa prevé ofrecer un lugar para descansar y permanecer cerca de los pacientes.
Nazur defendió el plan hídrico de Jaldo y firmó un convenio con la UNT
El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, defendió las medidas del Gobierno provincial para prevenir inundaciones ante posibles contingencias climáticas y anunció más de 40 frentes de obra en la provincia. Lo hizo durante una charla en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (Facet) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), donde también firmó un convenio para incorporar estudiantes a prácticas profesionales en el ámbito estatal.
Nazur explicó que la Provincia ejecuta un Plan de Prevención Hídrica para mejorar la capacidad de ríos y canales y reducir los riesgos ante eventuales crecidas, en particular frente al fenómeno de El Niño y la llegada del verano. “Tucumán se viene preparando. Hemos planificado el Plan de Prevención Hídrica. Si bien va a llover y el agua va a llegar, lo que nosotros intentamos hacer es anticiparnos”, afirmó.
El funcionario detalló que los trabajos se desarrollan en distintos puntos del territorio, en coordinación con municipios y comunas. Entre las intervenciones destacó las obras en el dique El Cadillal, que cuentan con una inversión superior a los $16.000 millones y apuntan a mitigar posibles crecidas del río Salí. También mencionó tareas de limpieza y conservación de canales.
La Libertad Avanza anunció a Ricardo Cordero como candidato a intendente de Bella Vista
El partido del presidente Javier Milei avanza con su armado de cara a las elecciones de 2027. En ese contexto, presentó ayer a Ricardo Cordero como candidato a intendente de Bella Vista por La Libertad Avanza (LLA). “Vamos a ganar la intendencia y hacer de Bella Vista una ciudad moderna. Esta vez, es en serio”, publicó en sus redes sociales el estudiante de Ciencias Políticas. En la misma publicación aprovechó para agradecer a Lisandro Catalán, presidente del partido violeta en Tucumán, por la oportunidad. El propio director de YPF citó su mensaje con la foto juntos y publicó: “¡Vamos, Ricky querido! A pintar de violeta Bella Vista. Lo mejor está por venir”. LLA ya presentó candidatos para 2027 en los municipios de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Banda del Río Salí y Monteros, entre otros distritos.