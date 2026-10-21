“Milei se burla de quienes no llegan a fin de mes”; crearán una “Casa de Padres”; y defensa del plan hídrico de Jaldo

“Mientras Milei se burla de quienes no llegan a fin de mes y no se hace cargo de la crisis que generó”

El legislador Ernesto Gómez Rossi y el concejal Gastón Gómez, referentes de Libres del Sur en Tucumán, cuestionaron las declaraciones del presidente Javier Milei, quien calificó de “pelotudez” la situación de los argentinos que no llegan a fin de mes. Gómez Rossi sostuvo que las expresiones presidenciales reflejan “falta de empatía” frente al impacto del ajuste y la recesión. Además, el dirigente que responde al ministro Federico Masso (Desarrollo Social) advirtió sobre el deterioro de los ingresos, el endeudamiento de las familias y la pérdida de empleos. Por su parte, Gastón Gómez afirmó que las consecuencias del modelo económico afectan a trabajadores, jubilados, pequeños comerciantes y jóvenes, entre otros sectores. “Mientras Milei se burla de quienes no llegan a fin de mes, no se hace cargo de la crisis que generó. Se ríe de miles de familias que todos los días tienen decidir si compran comida o pagan servicios y qué tienen que dejar de lado. No estamos hablando de números abstractos: hablamos de alimentos, medicamentos, alquileres, tarifas y de la posibilidad de vivir con dignidad”, expresó a su turno el concejal.