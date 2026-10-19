“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

Resumen para apurados
- Osvaldo Jaldo encabezó el acto del Día de la Lealtad del PJ en el Hipódromo de Tucumán junto a aliados clave para consolidar su liderazgo provincial.
- El evento contó con el apoyo de Miguel Acevedo y Rossana Chahla, en un clima de distanciamiento público frente a la figura del exgobernador Juan Manzur.
- La demostración de fuerza partidaria redefine las alianzas internas del peronismo tucumano con la mira puesta en el armado político rumbo a 2027.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Juan ManzurOsvaldo JaldoHipódromo de TucumánPartido JusticialistaMiguel AcevedoRossana ChahlaElecciones 2027
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium