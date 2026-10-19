Política

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

El PJ dejó varias señales políticas en el Hipódromo con miras a 2027, en un acto encabezado por el gobernador, junto a Acevedo y a Chahla.

EN EL HIPÓDROMO. Jaldo, Acevedo y los principales referentes del PJ tucumano. Foto de LA GACETA
EN EL HIPÓDROMO. Jaldo, Acevedo y los principales referentes del PJ tucumano. Foto de LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Osvaldo Jaldo encabezó el acto del Día de la Lealtad del PJ en el Hipódromo de Tucumán junto a aliados clave para consolidar su liderazgo provincial.
  • El evento contó con el apoyo de Miguel Acevedo y Rossana Chahla, en un clima de distanciamiento público frente a la figura del exgobernador Juan Manzur.
  • La demostración de fuerza partidaria redefine las alianzas internas del peronismo tucumano con la mira puesta en el armado político rumbo a 2027.
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Temas Juan ManzurOsvaldo JaldoHipódromo de TucumánPartido JusticialistaMiguel AcevedoRossana ChahlaElecciones 2027
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