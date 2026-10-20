Milei llegó a Madrid con la intención de reforzar sus vínculos con dirigentes de la derecha
La agenda está sujeta al clima social y político en España, con las protestas por el costo de vida en el medio. Isabel Díaz Ayuso todavía no confirmó un encuentro y Santiago Abascal se ausentará de una actividad por compromisos de campaña.
Resumen para apurados
- Javier Milei llegó este miércoles a Madrid para afianzar lazos con la derecha española, aunque enfrenta dudas en su agenda con Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal.
- El viaje coincide con la campaña electoral en España y protestas por el costo de vida en Europa. Abascal priorizó actos proselitistas y Ayuso aún no confirmó audiencia.
- La visita busca consolidar su red global libertaria frente a Pedro Sánchez, evaluando el peso electoral del Partido Popular y Vox para futuras alianzas internacionales.
El viaje de Javier Milei a Madrid comenzó con algunas incertidumbres en la agenda política que la gestión libertaria esperaba aprovechar para fortalecer sus vínculos con la derecha española.
A semanas de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, dos encuentros que formaban parte de las expectativas iniciales quedaron sujetos a cambios: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, todavía no confirmó una reunión, mientras que el titular de Vox, Santiago Abascal, no participará de una actividad prevista en la capital española, consignó el diario "Ámbito".
La falta de confirmación por parte de Díaz Ayuso contrasta con la información difundida desde la Casa Rosada, donde el encuentro figuraba entre las actividades programadas para este miércoles. Desde el entorno de la dirigente del Partido Popular señalaron que la reunión todavía no estaba cerrada en la agenda, según publicó el diario El País.
En el caso de Abascal, su ausencia responde a compromisos electorales. El dirigente de Vox tiene previsto viajar este miércoles a La Coruña y Avilés, en el marco de la campaña, y ya le había comunicado telefónicamente a Milei que no podría acompañarlo durante su visita.
En su lugar, el mandatario argentino se reunirá con Ignacio Garriga, secretario general de Vox, y Jorge Martín Frías, director de la Fundación Disenso. Aunque el encuentro permitirá mantener el contacto con el espacio político español, no contará con la presencia de su principal referente.
La campaña electoral condiciona
La incertidumbre en torno de una posible reunión con Díaz Ayuso tiene un significado particular por la relación que mantiene con Milei. Ambos dirigentes ya compartieron encuentros institucionales en Madrid y Buenos Aires. En junio de 2024, la presidenta de la Comunidad de Madrid le entregó al mandatario argentino la Medalla Internacional de esa región.
Sin embargo, el calendario electoral español introduce nuevas variables en el vínculo. El PP y Vox mantienen discusiones sobre sus posiciones políticas, entre ellas las vinculadas con el sistema de pensiones, mientras se acercan los comicios anticipados.
Milei mantiene una confrontación abierta con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y busca consolidar una red internacional de dirigentes que compartan su agenda económica y cultural. En ese esquema, Vox ocupa un lugar central, aunque la Casa Rosada también sigue con interés las perspectivas electorales del Partido Popular.
La agenda oficial del mandatario incluye su participación en el foro Nueva Economía, un encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y una actividad en la Fundación Disenso. También tiene prevista una entrevista con el periodista Fernando González, de El Observador.
La comitiva está integrada por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier. El regreso a la Argentina está previsto para el jueves por la mañana, coincidiendo con el natalicio del Presidente.
Protestas contra el costo de vida
La visita de Milei se desarrolla en un contexto de protestas sociales y discusiones en Europa por el costo de vida, las condiciones laborales y las políticas de ajuste. Durante el último fin de semana hubo movilizaciones en Francia, Bélgica, Italia y Portugal.
Aunque responden a conflictos nacionales diferentes, las manifestaciones comparten preocupaciones vinculadas con la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades económicas cotidianas. Ese escenario agrega tensión a la visita del Presidente argentino, que busca proyectar en Europa un programa basado en la reducción del gasto público y del tamaño del Estado.