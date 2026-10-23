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Robótica, inteligencia artificial y Calidad 4.0: las nuevas diplomaturas de la UTN Tucumán

Las capacitaciones serán 100 % virtuales y buscan acercar la formación universitaria a más personas. Dos de ellas tienen una duración de entre cuatro y siete meses.

FORMACIÓN VIRTUAL. La UTN presentó tres diplomaturas vinculadas con la inteligencia artificial, la robótica y la gestión de calidad. / UTN
FORMACIÓN VIRTUAL. La UTN presentó tres diplomaturas vinculadas con la inteligencia artificial, la robótica y la gestión de calidad. / UTN
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UTN Facultad Regional Tucumán lanzó tres diplomaturas virtuales en IA, robótica y Calidad 4.0 para capacitar a graduados y profesionales ante el avance tecnológico.
  • Impulsadas por la Dirección de Graduados, las formaciones duran entre 4 y 7 meses y se cursarán 100% online para facilitar el acceso remoto y la optimización de procesos.
  • La iniciativa busca afianzar la formación continua y dotar a la comunidad de herramientas clave para adaptarse a las nuevas exigencias laborales de la industria 5.0.
Resumen generado con IA

La inteligencia artificial ya forma parte de muchas tareas cotidianas, mientras que la robótica y las nuevas tecnologías transforman los procesos industriales. Frente a estos cambios, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Tucumán, lanzó tres diplomaturas virtuales para quienes buscan actualizar sus conocimientos y ampliar sus herramientas profesionales.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Graduados, dependiente de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, incluye capacitaciones en Inteligencia Artificial Generativa, Robótica e Industria 5.0 y Calidad 4.0 y Excelencia Operacional. Las tres propuestas se dictarán de manera 100 % virtual, una modalidad que permitirá cursar desde distintas localidades y compatibilizar el estudio con otras actividades.

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Qué se puede estudiar

La nueva oferta académica abarca distintas áreas de la innovación tecnológica y la gestión de procesos.

Diplomatura en Calidad 4.0 y Excelencia Operacional: aborda la gestión de calidad, la mejora continua, la optimización de procesos y el análisis de datos. También incorpora herramientas como inteligencia artificial, Lean Manufacturing y Six Sigma.

Diplomatura Universitaria en Robótica e Industria 5.0: tiene una duración de siete meses y se enfoca en robótica, automatización, innovación y tecnologías aplicadas a los nuevos procesos industriales.

Diplomatura Universitaria en Inteligencia Artificial Generativa: dura cuatro meses y propone trabajar con herramientas de IA, asistentes y agentes inteligentes para optimizar tareas, mejorar la toma de decisiones y potenciar actividades profesionales y emprendimientos.

Las capacitaciones están dirigidas a graduados, profesionales, estudiantes y otras personas interesadas en estas áreas. La modalidad virtual busca facilitar el acceso a la formación universitaria sin necesidad de asistir presencialmente a la Facultad.

Una universidad más cerca de sus graduados

El decano de la Facultad Regional Tucumán, ingeniero Rubén Egea, destacó la importancia de acompañar a quienes completaron sus estudios en la institución y ofrecerles oportunidades para continuar su desarrollo profesional.

“Queremos que nuestros graduados sepan que la UTN sigue siendo su casa. Nuestra responsabilidad no termina cuando entregamos un título universitario; tenemos el compromiso de acompañarlos durante toda su vida profesional”, expresó.

Por su parte, el director de Graduados, ingeniero Sergio Salvatierra, señaló que el objetivo es consolidar a la Universidad como un espacio de pertenencia y actualización para sus egresados y para la comunidad en general. "La virtualidad permite acercar estas propuestas a personas que viven lejos de la Facultad", dijo.

Quienes deseen conocer los requisitos y las condiciones de inscripción, así como consultar los cupos disponibles, pueden comunicarse con la Dirección de Graduados a través del WhatsApp +54 9 381 568-2427, ingresar al sitio web www.frt.utn.edu.ar o visitar su cuenta de Instagram, @direcciongraduados.tuc.

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En un escenario laboral atravesado por los cambios tecnológicos, las nuevas diplomaturas abren una oportunidad para sumar conocimientos y explorar otros campos profesionales. Para quienes buscan seguir aprendiendo después de la carrera o incorporar herramientas que acompañen sus proyectos, la formación universitaria también puede continuar más allá del aula.

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