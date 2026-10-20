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Cómo acceder al programa que conecta startups con grandes empresas europeas

El IDEP difundió la convocatoria del EU-LAC Digital Accelerator, que incluye una charla gratuita el 28 de octubre y aportes de hasta 10.500 euros para proyectos seleccionados.

STARTUPS. El programa busca conectar proyectos tecnológicos con grandes empresas de Europa y América Latina.
STARTUPS. El programa busca conectar proyectos tecnológicos con grandes empresas de Europa y América Latina. / PEXELS
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El IDEP abrió en Tucumán la convocatoria internacional de EU-LAC Digital Accelerator para conectar startups con empresas de Europa hasta el 30 de noviembre y validar proyectos.
  • Los postulantes deben formar alianzas interregionales para acceder a seis meses de aceleración y hasta 10.500 euros. Habrá un taller virtual explicativo el 28 de octubre.
  • La propuesta impulsa la internacionalización del ecosistema tecnológico tucumano, facilitando modelos de negocio escalables y atrayendo inversión de capitales europeos.
Resumen generado con IA

Las startups tecnológicas tienen una nueva oportunidad para vincularse con empresas de Europa y probar sus soluciones en proyectos reales. El IDEP difundió en la convocatoria del EU-LAC Digital Accelerator, un programa que conecta startups y pymes innovadoras con grandes compañías de Europa, América Latina y el Caribe.

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La propuesta tiene dos instancias: primero habrá una charla virtual, donde se explicará cómo funciona el programa y cómo se construye una alianza entre una empresa grande y una startup. Después, quienes cumplan con los requisitos podrán postularse a la sexta convocatoria internacional.

Primero, una charla para entender cómo funciona

Antes del cierre de la convocatoria, el programa realizará el webinar “De la alianza al mercado: el método de EU-LAC Digital Accelerator para pilotos entre grandes empresas y startups”.

Será el 28 de octubre a las 10 de manera virtual y gratuita, la actividad presentará la sexta convocatoria, la plataforma para encontrar socios, los servicios de aceleración y los apoyos económicos disponibles. 

STARTUPS. El programa conecta proyectos tecnológicos con empresas de Europa y América Latina. STARTUPS. El programa conecta proyectos tecnológicos con empresas de Europa y América Latina. / CAPTURA DE PANTALLA

También participará Pablo Tabares, cofundador de la startup argentina Avedian, para contar su experiencia dentro del programa.

Para participar es necesario inscribirse previamente desde la página oficial (eeas.europa.eu) del evento de EU-LAC Digital Accelerator y completar el registro online. 

Qué puede recibir una startup seleccionada

Las elegidas ingresarán a un programa de aceleración de seis meses. Durante ese período recibirán acompañamiento para validar la solución, desarrollar un modelo de negocio y preparar el proyecto para crecer, comercializarse o buscar inversión.

Además, pueden acceder a una ayuda de hasta 10.500 euros. El monto contempla hasta 7.000 euros para desarrollar la prueba de concepto, hasta 2.000 euros para viajes y hasta 1.500 euros para trasladar equipamiento cuando sea necesario.

No se puede postular una startup sola

Cada candidatura debe incluir, como mínimo, una corporación con un problema o desafío concreto y una startup o pyme que ofrezca una solución digital. Además, ambas organizaciones tienen que estar radicadas en regiones diferentes entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe.

CONVOCATORIA. Hay tiempo hasta el 30 de noviembre para presentar las alianzas. CONVOCATORIA. Hay tiempo hasta el 30 de noviembre para presentar las alianzas. / CAPTURA DE PANTALLA

Eso significa que una startup tucumana podría presentarse junto con una empresa que necesite probar una solución tecnológica vinculada con alguno de sus procesos o productos.

Cómo postularse a la convocatoria

La convocatoria internacional estará abierta hasta el 30 de noviembre.

Las startups que ya tengan una empresa asociada deben preparar la propuesta en conjunto y completar el formulario disponible en la web del EU-LAC Digital Accelerator. Allí también se puede consultar la guía para solicitantes con los requisitos y criterios de evaluación.

Quienes todavía no tengan socio pueden registrarse primero en la plataforma de matchmaking y comenzar la búsqueda antes de presentar la candidatura.

Qué pasa si todavía no tienen una empresa socia

No es necesario llegar con la alianza armada desde el primer día. El EU-LAC Digital Accelerator cuenta con una plataforma de matchmaking, pensada para que startups y corporaciones puedan encontrarse antes de presentar la candidatura. Actualmente reúne más de 2.100 startups y casi 70 desafíos corporativos.

APOYO. Las seleccionadas pueden recibir hasta 10.500 euros. APOYO. Las seleccionadas pueden recibir hasta 10.500 euros. / CAPTURA DE PANTALLA

Ahí, las empresas pueden buscar un socio que tenga un desafío compatible con la solución que ofrecen y, si hay coincidencia, preparar la propuesta en conjunto.

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