Patitas Tucumán: dos jóvenes crearon una plataforma para encontrar y ayudar animales

Resumen para apurados
- Dos jóvenes crearon en Tucumán la plataforma "Patitas Tucumán" para centralizar la búsqueda de mascotas perdidas y ayudar a animales en situación de calle.
- La iniciativa surgió durante un viaje en Uber entre un estudiante y un programador, buscando evitar que los pedidos de auxilio se pierdan en la dinámica de las redes sociales.
- El proyecto busca financiamiento para sostenerse, prevé sumar alertas de maltrato animal y proyecta abrir un refugio junto a la fundación Orejitas Callejeras.
Una foto de un perro o un gato perdido puede circular por las redes durante horas y desaparecer entre cientos de publicaciones sin que llegue a la persona indicada. Para evitar que esos pedidos de ayuda queden en el olvido, dos jóvenes tucumanos crearon una plataforma que reúne casos de animales perdidos, encontrados y en situación de calle.
Se trata de Patitas Tucumán, un proyecto impulsado por Fabrizzio Argañaraz, de 24 años, estudiante de Abogacía, y Tiziano Maceda, de 21, programador y chofer de Uber. La iniciativa nació de una conversación entre ambos, cuando Tiziano tomó un viaje que realizaba Fabrizzio y compartieron la inquietud de hacer algo por la provincia.
“Yo quería entregarle algo a la comunidad de Tucumán”, contó Fabrizzio. Con esa idea como punto de partida y los conocimientos de programación de Tiziano, comenzaron a investigar si ya existía una herramienta similar y consultaron a otras personas. Después de unos cuatro meses de trabajo, pusieron en marcha la página. “Empezó como algo que íbamos a hacer entre nosotros y terminó siendo algo muy viral”, relató Fabrizzio.
Cómo funciona Patitas Tucumán
“Muchas veces veíamos que cuando la gente publica en las redes, ya sea en grupos de Facebook o en Instagram, esas publicaciones se van perdiendo con el paso de los minutos”, explicaron sobre el problema que buscaron resolver. La propuesta fue crear un sitio al que cualquier persona pudiera recurrir para publicar un caso y consultar los reportes disponibles.
En www.patitastucuman.com.ar se pueden informar casos de perros y gatos perdidos, encontrados o en situación de calle. La plataforma también proyecta incorporar información para denunciar situaciones de maltrato animal y un mapa que permita localizar el quirófano móvil. Otra de las funciones previstas es una sección para conectar a quienes puedan ofrecer hogares de tránsito con animales que necesiten cuidados temporales.
Crecer para llegar a más animales
Hasta ahora, los gastos de desarrollo y mantenimiento corren por cuenta de sus creadores. “Todo lo que hicimos, toda la página, son gastos de nosotros dos”, señalaron. Por eso, buscan apoyo económico para sostener el proyecto y ampliar sus prestaciones.
Entre sus objetivos a futuro también figura la creación de un hogar para animales que necesiten refugio, alimento, medicamentos y atención veterinaria. “Me duele mucho verlos en la calle”, expresó Fabrizzio.
Además, establecieron un vínculo con la fundación Orejitas Callejeras, que trabaja con animales que necesitan tránsito, atención veterinaria o una familia. Mientras la organización aporta su experiencia en el cuidado animal, Patitas Tucumán busca darles mayor alcance a los casos mediante su plataforma.
La idea que nació durante un viaje de Uber ahora tiene un objetivo más amplio: que los pedidos de ayuda no se pierdan entre las publicaciones y que más personas puedan involucrarse. Para Fabrizzio, el proyecto también representa una forma de concretar aquel deseo inicial de aportar algo a Tucumán, esta vez a través de una herramienta que busca mejorar la vida de los animales.