Patitas Tucumán: dos jóvenes crearon una plataforma para encontrar y ayudar animales

“Yo quería entregarle algo a la comunidad de Tucumán”, contó Fabrizzio. Con esa idea como punto de partida y los conocimientos de programación de Tiziano, comenzaron a investigar si ya existía una herramienta similar y consultaron a otras personas. Después de unos cuatro meses de trabajo, pusieron en marcha la página. “Empezó como algo que íbamos a hacer entre nosotros y terminó siendo algo muy viral”, relató Fabrizzio.