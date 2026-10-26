Educación: terminaron los Juegos Estudiantiles Tucumán

Más de 2.000 alumnos de la Capital y el interior participaron de la final de los Juegos Estudiantiles Tucumán (JET), que celebran su tercera edición. La jornada, con competencias sub 16 en la Facultad de Educación Física de la UNT, coronó un año en el que alrededor de 40.000 estudiantes de 520 escuelas de 19 municipios participaron en 14 disciplinas deportivas.