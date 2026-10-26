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Educación: terminaron los Juegos Estudiantiles Tucumán

Los Juegos Estudiantiles

Educación: terminaron los Juegos Estudiantiles Tucumán
Por Redacción Sociedad 26 Octubre 2026

Más de 2.000 alumnos de la Capital y el interior participaron de la final de los Juegos Estudiantiles Tucumán (JET), que celebran su tercera edición. La jornada, con competencias sub 16 en la Facultad de Educación Física de la UNT, coronó un año en el que alrededor de 40.000 estudiantes de 520 escuelas de 19 municipios participaron en 14 disciplinas deportivas.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación, busca promover hábitos saludables, la integración y el desarrollo emocional mediante el deporte. En paralelo, el programa Efi-Nutri-Salud, junto al Ministerio de Salud, desarrolló actividades de prevención de trastornos alimentarios y promoción del cuidado corporal y la alimentación saludable.

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