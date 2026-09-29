Política

El Gobierno le otorgó rango de embajador a Adolfo Cambiaso: qué función cumplirá

El polista fue designado con la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, pero únicamente a efectos protocolares. Tendrá una misión ad honorem vinculada con la promoción internacional del deporte argentino y, en particular, del polo.

El Gobierno le otorgó a Adolfo Cambiaso rango de embajador y le encargó una misión
El Gobierno le otorgó a Adolfo Cambiaso rango de embajador y le encargó una misión FOTO CLARIN.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino designó este martes al polista Adolfo Cambiaso como embajador protocolar para promover internacionalmente el deporte y el polo del país.
  • La designación, oficializada por decreto, es ad honorem y sin costo estatal, enmarcada en la ley que permite asignar misiones especiales a personas ajenas a la diplomacia.
  • La iniciativa busca aprovechar la figura de Cambiaso para potenciar la marca país, abrir oportunidades comerciales y favorecer la llegada de turismo internacional.
Resumen generado con IA

El Gobierno de Javier Milei le otorgó a Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para cumplir una misión especial vinculada con la promoción internacional del deporte argentino. La medida fue oficializada este martes mediante el Decreto 1116/2026, publicado en el Boletín Oficial.

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La designación tiene una particularidad: Cambiaso no se incorpora al Servicio Exterior de la Nación ni asume una embajada en otro país. El decreto establece que el rango diplomático tendrá efecto únicamente a nivel protocolar y mientras dure el cometido especial que le fue asignado.

Qué función cumplirá Adolfo Cambiaso como embajador

Según la norma, Cambiaso tendrá a su cargo un cometido especial y concreto destinado a contribuir a la promoción internacional del deporte argentino, con especial énfasis en el polo.

La tarea deberá realizarse en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que será el encargado de establecer los lineamientos y mecanismos necesarios para su cumplimiento.

El Gobierno plantea que el deporte puede funcionar como una herramienta para proyectar la imagen del país en el exterior, promover bienes y servicios argentinos, generar oportunidades comerciales y favorecer el desarrollo del turismo.

Por qué el Gobierno eligió a Cambiaso

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo destacó la trayectoria deportiva de Cambiaso y su proyección internacional como uno de los principales referentes del polo argentino.

La norma sostiene que el polo ocupa un lugar destacado a nivel mundial y que puede contribuir a la promoción de bienes, servicios y experiencias turísticas vinculadas con esa actividad. En ese marco, el Gobierno considera que la trayectoria del polista puede contribuir a difundir los valores del deporte argentino y fortalecer la presencia del país en el exterior.

El rango de embajador será solo protocolar

El decreto aclara que Cambiaso tendrá la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario "al solo efecto del rango protocolar". La medida se basa en el artículo 6° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación, que permite asignar esa categoría a personas que no forman parte del cuerpo permanente cuando deben cumplir cometidos especiales y concretos.

Por lo tanto, la designación no implica que el polista vaya a ocupar una embajada argentina ni que pase a integrar el cuerpo diplomático permanente.

Además, el decreto establece que la tarea será realizada ad honorem y que la medida no generará una erogación presupuestaria para el Estado Nacional.

La designación se conoció antes de una distinción a Cambiaso

La decisión del Gobierno se conoció el martes 29 de septiembre, pocas horas antes de una ceremonia en la que estaba prevista la participación de Javier Milei para distinguir a Cambiaso como ciudadano ilustre.

La designación oficial del polista como embajador fue firmada por Milei y el canciller Pablo Quirno Magrane y publicada en el Boletín Oficial bajo el Decreto 1116/2026.

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