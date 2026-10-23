Pablo Campopiano, arquitecto: “Para enseñar a emprender, primero hay que conocer la realidad”

El arquitecto Pablo Campopiano llegó a la escuela media Barrio San Alberto con el equipaje típico del mundo emprendedor. Con aciertos, con tropiezos, con herramientas prácticas y con ganas de motivar a los chicos a armar un proyecto. La escuela queda en el sur de la Capital tucumana, cerca de la avenida Jujuy, rozando el 4.000. Es decir, un territorio alejado del circuito corporativo donde el contexto social no es una estadística, sino una huella cotidiana que se nota en el aula. Y ahí, al cruzar la puerta, entendió que sus manuales necesitaban una traducción urgente.