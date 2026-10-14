Vecinos de San Miguel de Tucumán presentaron un amparo contra la SAT por la falta de agua y los desbordes cloacales

La falta de agua potable y los desbordes cloacales llevaron a vecinos de cuatro sectores de San Miguel de Tucumán a presentar hoy un amparo judicial contra la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). Acompañados por los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos, los damnificados expusieron las dificultades que enfrentan a diario por la falta de respuestas y reclamaron una solución a problemas que, en algunos casos, llevan décadas sin resolverse.