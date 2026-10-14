Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza tienen una nueva escala salarial vigente en octubre de 2026, de acuerdo con las planillas difundidas por la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros. Los valores corresponden al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 329/2000 y contemplan el sueldo básico más las asignaciones no remunerativas establecidas para el período.