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Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Fue una de las grandes figuras del boxeo nacional y quedó en la historia por su memorable victoria ante John David Jackson en 1994.

Jorge Roña Castro falleció en un bingo de Morón.
Jorge "Roña" Castro falleció en un bingo de Morón.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El exboxeador Jorge "Roña" Castro murió este miércoles a los 59 años tras sufrir una descompensación en un bingo de Morón; la policía científica investiga las causas.
  • Campeón mundial de la AMB en 1994 y protagonista de un mítico nocaut ante Jackson, Castro superó un coma tras chocar en 2005 y se retiró de la actividad profesional en 2007.
  • Su deceso enluta al deporte argentino, que despide a un ícono popular recordado tanto por sus hazañas boxísticas como por su posterior labor comunitaria en Temperley.
Resumen generado con IA

Jorge Fernando “Roña” Castro, uno de los nombres más reconocidos del boxeo argentino, murió este miércoles 14 de octubre a los 59 años, luego de descompensarse en un bingo de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Según informó TN, las causas del fallecimiento todavía no habían sido determinadas y personal de la Policía Científica intervino en el lugar.

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Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, Castro construyó una extensa carrera profesional que tuvo su punto más alto en 1994, cuando se consagró campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Su personalidad y sus actuaciones sobre el ring lo convirtieron en uno de los púgiles más populares del país.

La pelea histórica del Roña Castro contra John David Jackson

Uno de los combates más recordados de su trayectoria ocurrió el 10 de diciembre de 1994, cuando enfrentó al estadounidense John David Jackson en Monterrey, México. Castro estaba en desventaja, pero consiguió revertir la pelea con un gancho de izquierda que derribó a su rival y le permitió quedarse con la victoria.

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El combate fue distinguido por la revista especializada The Ring como la mejor pelea de 1994, mientras que el noveno asalto recibió el reconocimiento al mejor round de ese año.

Meses antes, el 12 de agosto de 1994, Castro había vencido por decisión dividida al estadounidense Reggie Johnson en Tucumán y obtenido el título mundial mediano de la AMB. Defendió el cinturón en cuatro oportunidades, hasta que lo perdió ante el japonés Shinji Takehara, el 19 de diciembre de 1995, en Tokio.

A lo largo de su carrera también se enfrentó con figuras internacionales como Roy Jones Jr., Terry Norris y Roberto Durán. Su última pelea profesional fue el 27 de enero de 2007, cuando derrotó por nocaut técnico en el segundo asalto al colombiano José Luis Herrera, en Mar del Plata.

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El accidente que dejó al Roña Castro 23 días en coma

En junio de 2005, el exboxeador sufrió un grave accidente automovilístico en Puerto Madero. Perdió el control del Renault Laguna que conducía y chocó contra un árbol. El impacto le provocó múltiples traumatismos y una hemorragia entre el pulmón y la pleura.

Castro permaneció 23 días en coma en el Hospital Argerich. Logró recuperarse y posteriormente volvió a boxear.

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En una entrevista publicada por la revista Gente en julio de 2005, contó que no recordaba lo sucedido ni los días previos al accidente. También manifestó que la experiencia había cambiado su manera de valorar la vida y que quería dedicar más tiempo a sus hijos y a su familia.

La vida del Roña Castro después del boxeo

Después de retirarse en 2007, Castro mantuvo su presencia pública a través de distintas actividades y participaciones televisivas, entre ellas los programas Gran Hermano y MasterChef.

También impulsó iniciativas solidarias en el conurbano bonaerense. En 2020 abrió un gimnasio en Temperley, pero la pandemia de coronavirus lo llevó a reconvertir el espacio en un comedor para asistir a vecinos que atravesaban dificultades económicas.

El lugar, que lleva el nombre de “Locomotora Castro”, también quedó abierto para quienes quisieran practicar boxeo de manera recreativa, sin distinción de edad o género.

Su trayectoria deportiva, su personalidad y su compromiso con iniciativas comunitarias lo convirtieron en una figura popular que trascendió el ámbito del boxeo.

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