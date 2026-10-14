Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, Castro construyó una extensa carrera profesional que tuvo su punto más alto en 1994, cuando se consagró campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Su personalidad y sus actuaciones sobre el ring lo convirtieron en uno de los púgiles más populares del país.