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Semana atravesada por el agua: ¿cuándo dejará de llover en Tucumán?

Las precipitaciones serán de baja intensidad durante la mayor parte de la semana y desaparecerán recién hacia el fin de semana.

Semana atravesada por el agua: ¿cuándo dejará de llover en Tucumán?
Mapa del Servicio Meteorológico Nacional
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN informó que las lluvias y bajas temperaturas persistirán en Tucumán hasta el jueves, disipándose hacia el fin de semana con cielo nublado.
  • El fenómeno inició el domingo con lloviznas y frío invernal; además, rige una alerta amarilla por vientos de más de 100 km/h en Tafí del Valle.
  • A partir del viernes las probabilidades de lluvia caerán a menos del 10%, aunque continuará el ambiente frío con mínimas de hasta 0 °C en los valles.
Resumen generado con IA

El domingo cerró la semana pasada con una imagen propia del invierno. Con una temperatura baja y una llovizna tenue terminó la noche e inició la madrugada del lunes. Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante gran parte de los próximos días, se repetirán las condiciones de ayer. Pero el pronóstico indica que las precipitaciones cesarán en la segunda mitad de la semana.

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De acuerdo a la última actualización del Sistema de Alerta Temprana, solo una región de Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla. Esta región está comprendida por el extremo oeste de Tafí del Valle, zona que queda bajo advertencia cada vez que Santa María, Catamarca, recibe un aviso por fenómenos meteorológicos intensos. En este caso, se esperan fuertes vientos durante este lunes y martes.

Pronóstico de la semana en San Miguel de Tucumán

El lunes empezó con lluvias aisladas y una temperatura mínima de 13 °C. La máxima llegará a 18 °C. El martes ambos indicadores subirán apenas un grado y las precipitaciones no desaparecerán. Por el contrario, permanecerán por lo menos hasta el jueves y se alternarán entre lluvias aisladas y tormentas aisladas. El miércoles la temperatura repetirá la del martes y, el jueves, se reducirá la amplitud térmica con extremos en los 15 °C y 17 °C.

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Hacia el inicio del fin de semana habrá un nuevo descenso térmico, pero leve. El viernes tendrá características similares a las del lunes, pero ya sin lluvias. Según el pronóstico, será el primer día en que las probabilidades de precipitaciones bajen del 10 al 40% y se mantengan en un margen inferior al 10%. Aunque, en principio, sin lluvias, el cielo continuará mayormente nublado. El fin de semana terminará sin grandes repuntes en la temperatura.

Pronóstico semanal para el sur de Tucumán

En el sur tucumano, las condiciones climáticas serán similares a las de la capital. Durante este lunes habrá lluvias y tormentas aisladas, pero el martes podrían escalar en su intensidad. Las probabilidades de precipitaciones también serán mayores. El segundo día de la semana también será, en promedio, el más cálido y el miércoles será similar.

El jueves será el último día con probabilidad de precipitaciones elevadas, hasta en un 40%. Pero el viernes se espera que deje de llover y que ese marcador se mantenga en torno al 10% y no más. La temperatura el fin de semana oscilará entre los 12 °C y los 16 °C, siendo el sábado el día más frío de la semana.

Pronóstico semana para los valles

Tafí del Valle está bajo alerta amarilla por vientos fuertes que llegarán por la tarde. Durante la noche se apagará la alerta meteorológica, pero está previsto que vuelva a entrar en vigencia el martes por la tarde y también por la noche. Se esperan ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

La temperatura será considerablemente más baja que en la capital, pero las lluvias acompañarán en igual medida. Durante la primera mitad de la semana, los indicadores irán de los 4 °C a los 13 °C –excepto este lunes, que llegará a los 16 °C–. Las precipitaciones variarán entre lloviznas y tormentas.

Acercándose el fin de semana, desaparecerán las probabilidades de precipitaciones, pero la temperatura seguirá cayendo. El viernes será el día más frío de la semana con escasa amplitud térmica. La mínima será de 0 °C y la máxima de 4 °C. El sábado y domingo, el termómetro se moverá entre 0 °C y 9 °C.

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