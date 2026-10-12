Semana atravesada por el agua: ¿cuándo dejará de llover en Tucumán?

Hacia el inicio del fin de semana habrá un nuevo descenso térmico, pero leve. El viernes tendrá características similares a las del lunes, pero ya sin lluvias. Según el pronóstico, será el primer día en que las probabilidades de precipitaciones bajen del 10 al 40% y se mantengan en un margen inferior al 10%. Aunque, en principio, sin lluvias, el cielo continuará mayormente nublado. El fin de semana terminará sin grandes repuntes en la temperatura.