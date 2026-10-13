Alerta por lluvias: cómo proteger tu casa durante el temporal y qué hacer si entra agua

A estos trabajos mecánicos se suma el sellado y aislamiento de los accesos principales. Verificar que las guías y carriles de las ventanas se encuentren limpios garantiza un cierre hermético, mientras que la sustitución de siliconas y gomas desgastadas previene el paso indeseado de humedad. En las aberturas perimetrales de patios y terrazas, la colocación de burletes anti-agua o cubre-puertas autoadhesivos actúa como un escudo eficaz frente a las escorrentías. De igual modo, mantener las fachadas protegidas mediante pinturas impermeables, cementos especiales o telas asfálticas asegura que el agua no penetre en los muros externos.