La conducción de la Magistratura atacó el fallo que le exigió facturas bajo apercibimiento de secuestro

La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución cautelar que le ordenaba entregar toda su documentación contable de 2025 en 48 horas bajo apercibimiento de secuestro judicial. En el escrito -ingresado con el patrocinio del letrado Luis Medina-, el vicepresidente a cargo de la presidencia, Jorge Jakobsen, solicitó que se deje sin efecto la orden cautelar o se adecue su modalidad y plazos, argumentando que trasladar masivamente biblioratos y libros originales fuera de la sede asociativa paraliza el funcionamiento ordinario de la institución, vulnera el artículo 331 del Código Civil y Comercial de la Nación y concede de manera anticipada e indebida lo que constituye el objeto de fondo del pleito. Además, en su momento, la directiva no sólo recusó sin causa al magistrado Pedro Yane Mana, sino que en subsidio lo recusó con causa al acusarlo de falta de imparcialidad: denunció que el juez es socio activo de la entidad y votó personalmente a favor de aprobar la misma asamblea y el balance que ahora pretendía auditar.