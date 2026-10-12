Polémica judicial

Causa AMT: la jueza analiza si ordena el secuestro de los libros contables y no descartan nuevas presentaciones

Tras el apartamiento de Yane Mana, la nueva jueza evalúa el cumplimiento de la cautelar impulsada por Ana María Iacono; crecen los reclamos y se preparan nuevas acciones.

La investigación avanza en el Palacio de Tribunales. FOTO LA GACETA / Diego Aráoz.
La investigación avanza en el Palacio de Tribunales. FOTO LA GACETA / Diego Aráoz.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La nueva jueza en Tucumán analiza ordenar el secuestro de libros contables de la Asociación de Magistrados tras una cautelar de Ana María Iacono por irregularidades.
  • La causa se intensificó tras el apartamiento del juez Yane Mana, en medio de denuncias que exigen la apertura de balances y facturas de gastos de la entidad.
  • La resolución podría derivar en nuevas presentaciones judiciales y profundizar la interna de poder institucional en los tribunales tucumanos.
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