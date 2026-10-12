Causa AMT: la jueza analiza si ordena el secuestro de los libros contables y no descartan nuevas presentaciones

Resumen para apurados
- La nueva jueza en Tucumán analiza ordenar el secuestro de libros contables de la Asociación de Magistrados tras una cautelar de Ana María Iacono por irregularidades.
- La causa se intensificó tras el apartamiento del juez Yane Mana, en medio de denuncias que exigen la apertura de balances y facturas de gastos de la entidad.
- La resolución podría derivar en nuevas presentaciones judiciales y profundizar la interna de poder institucional en los tribunales tucumanos.
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