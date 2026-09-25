Política La gestión del agua en Tucumán, desde Lucas Córdoba hasta Jaldo Caponio habló del valor de la obra en la planta de Villa Muñecas y del récord de reservas de agua en la provincia. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL l presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio. Por Juan Manuel Asis Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas San Miguel de TucumánSociedad Aguas del TucumánEl CadillalOsvaldo JaldoMarcelo Caponio Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Un legislador tucumano con Axel Kicillof y un ministro en el festejo por el Día del Niño La batalla diaria de los varitas del Camino del Perú para ordenar el caos Lo más popular ¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas Anticonceptivos para hombres: una oportunidad para hablar de responsabilidad compartida Cumplió un año el servicio de Bicilagos en el Parque 9 de Julio La Batalla de Tucumán, y la deuda a saldar Cartas de lectores: el traslado de la Virgen Ranking notas premium Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad Otro mano a mano entre Jaldo y Alfaro, un nuevo candidato a intendente y planteos de un radical Elecciones en la UNT: confirman a las autoridades de Psicología y desestiman el recurso opositor ¿Se rompe el pacto de silencio en la causa del secuestro de 470 kilos de cocaína?