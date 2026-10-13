Tucumán, bajo agua: dónde llovió más y qué zonas ya superaron el promedio de octubre

Zonas con más lluvias acumuladas

Al considerar el acumulado entre el 1 y el 12 de octubre, algunas localidades ya superaron el promedio habitual para todo el mes. El caso más destacado es Bajastiné, en La Cocha, que acumuló 55,5 milímetros frente a un promedio de octubre de 41,7 milímetros. De esta manera, alcanzó alrededor del 133% de su referencia mensual.