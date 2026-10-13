Tucumán, bajo agua: dónde llovió más y qué zonas ya superaron el promedio de octubre

Resumen para apurados
- Intensas lluvias afectaron Tucumán este lunes 12 de octubre por un temporal que dejó picos de hasta 18 mm en Alpachiri y La Cocha, según la Eeaoc.
- Las precipitaciones se intensificaron durante cuatro días; localidades como Bajastiné ya superaron en apenas doce días su promedio histórico para todo el mes.
- El registro dispar de agua caída marca el inicio de una temporada influida por El Niño, lo que anticipa un seguimiento clave para la prevención hídrica local.
Las lluvias registradas el lunes 12 de octubre fueron las más intensas de los últimos cuatro días en distintos puntos de Tucumán, de acuerdo con el reporte de la Sección Agrometeorología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeeaoc).
Las precipitaciones se intensificaron respecto de las jornadas del viernes 9, sábado 10 y domingo 11, con registros destacados en localidades del sur, el este y el centro de la provincia.
Entre los valores más altos del lunes se ubicaron Alpachiri, con 18,3 milímetros; Mercedes, en el departamento Lules, con 16 milímetros; El Cajón, en Burruyacú, con 15 milímetros; y Bajastiné, en La Cocha, con 14 milímetros. También se registraron 14 milímetros en Fronterita, departamento Famaillá, y en General Paz, en Cruz Alta.
Otros puntos con precipitaciones importantes fueron Banda del Río Salí, en el área del ingenio Concepción, con 13 milímetros, y Bella Vista, en el área del ingenio Fronterita, con 10 milímetros. En Santa Ana, departamento Río Chico, se contabilizaron 9,9 milímetros durante la jornada.
El comportamiento de las lluvias fue dispar según la zona. Mientras algunos sectores recibieron precipitaciones significativas el lunes, en otros los registros fueron más modestos. En Simoca, por ejemplo, no se contabilizaron lluvias durante esa jornada, al igual que en Colalao del Valle, donde tampoco hubo precipitaciones en ninguno de los cuatro días relevados.
Zonas con más lluvias acumuladas
Al considerar el acumulado entre el 1 y el 12 de octubre, algunas localidades ya superaron el promedio habitual para todo el mes. El caso más destacado es Bajastiné, en La Cocha, que acumuló 55,5 milímetros frente a un promedio de octubre de 41,7 milímetros. De esta manera, alcanzó alrededor del 133% de su referencia mensual.
También superaron el promedio mensual Santa Ana, en Río Chico, con 50,1 milímetros frente a 66,2 milímetros, no lo superó; y Santa Bárbara, en el mismo departamento, con 44 milímetros frente a 55,4 milímetros, tampoco lo superó.
En términos de acumulados, entre los registros más elevados aparecen Alpachiri, con 67,4 milímetros sobre un promedio mensual de 91,2; Santa Ana, con 50,1 sobre 66,2; e Ischilón, en Chicligasta, con 43,2 sobre 63,2 milímetros. Aunque todavía no alcanzaron sus respectivos promedios, ya reunieron una parte importante de las precipitaciones esperadas para octubre.
En cambio, en otras localidades los acumulados continúan por debajo de sus referencias mensuales. En Fronterita, departamento Famaillá, se contabilizaron 38 milímetros frente a un promedio de 88; en Caspinchango, Monteros, 31,3 frente a 81,9; y en La Reducción, departamento Lules, 19 frente a 75,8 milímetros.
La diferencia también se observa en el norte y el este provincial. En El Cajón, Burruyacú, el acumulado llegó a 28,7 milímetros, frente a un promedio mensual de 52,9; mientras que en Banda del Río Salí se registraron 28 milímetros sobre una referencia de 66,6.
Los registros más bajos
En el otro extremo, Colalao del Valle no registró precipitaciones durante el período analizado, frente a un promedio de octubre de 5,4 milímetros. En Las Nubes, en el perilago de El Mollar, el acumulado fue de apenas 0,3 milímetros, mientras que en Benjamín Paz, Trancas, llegó a 0,8 milímetros, muy por debajo de su promedio mensual de 14,2.
El reporte de la Eeaoc comprende las precipitaciones diarias entre el 9 y el 12 de octubre, además del acumulado mensual hasta esa última fecha y el promedio histórico de octubre para cada estación meteorológica.
Una precisión importante: el reporte indica que Bajastiné acumuló 55,5 milímetros frente a un promedio de 41,7, por lo que ya superó ese valor mensual. En cambio, Santa Ana y Santa Bárbara todavía están por debajo de sus respectivos promedios.