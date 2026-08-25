Canelada cruzó al PAMI por los recortes en diálisis: “Ningún equilibrio fiscal justifica dejar sin respuesta a un paciente”

El concejal José María Canelada (UCR) manifestó su profunda preocupación ante la crítica situación denunciada por la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra). Según la entidad, la reducción en los valores que abona el PAMI pone en jaque la continuidad del tratamiento para unos 4.700 afiliados en más de 200 centros de todo el país, incluyendo los de Tucumán.