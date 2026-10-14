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Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

El oficialismo intentará el sábado copar el predio del Hipódromo de Tucumán en el marco del Día de la Lealtad frente a un PJ que llega dividido.

Los fundamentalistas del peronismo tucumano
Nicolás Núñez / especial para La Gaceta
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 6 Hs

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