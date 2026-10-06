Los ediles Canelada y Cobos proponen sacar los tributos municipales de las boletas de luz, agua y gas

Resumen para apurados
- Los concejales Canelada y Cobos presentaron hoy un proyecto en San Miguel de Tucumán para quitar tributos municipales de boletas de servicios públicos y transparentar cobros.
- La reforma plantea que el municipio cobre el alumbrado público de forma directa y busca derogar múltiples tasas administrativas redundantes que encarecen los trámites vecinales.
- De aprobarse la norma, los usuarios dejarán de pagar cargos extras en servicios esenciales y la capital tucumana avanzará hacia un esquema fiscal simplificado y previsible.
Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron un proyecto de reforma del Código Tributario de San Miguel de Tucumán que propone eliminar los tributos municipales incluidos actualmente en las facturas de los servicios públicos.
La iniciativa plantea que las boletas de luz, agua y gas dejen de ser utilizadas por la Municipalidad como mecanismo de recaudación. Para los servicios de agua, cloacas y gas, el proyecto propone eliminar directamente las contribuciones municipales que actualmente se incorporan a esas facturas.
En el caso del alumbrado público, en tanto, se plantea reemplazar los dos conceptos vigentes por una única contribución municipal, que sería liquidada y cobrada directamente por la Dirección de Ingresos Municipales.
“Queremos que una boleta de luz sea una boleta de luz y que una boleta de gas sea una boleta de gas. Si el Municipio cobra algo, tiene que hacerlo de frente, explicar por qué lo cobra y hacerse responsable de esa recaudación”, sostuvo Canelada.
El concejal cuestionó que los tributos municipales sean percibidos a través de facturas emitidas por empresas que prestan servicios públicos. “No corresponde esconder tributos municipales dentro de servicios que presta otra empresa”, afirmó.
Cambios en el cobro del alumbrado público
Uno de los cambios planteados alcanza específicamente al sistema de financiamiento del alumbrado público.
Actualmente, según explicaron los concejales, el aporte municipal destinado a ese servicio se calcula en función de la factura de electricidad. La reforma propone desvincular ese mecanismo del consumo particular de cada usuario y asociarlo al servicio de alumbrado que recibe cada sector de la ciudad.
Cobos sostuvo que la propuesta busca avanzar hacia un sistema tributario municipal más simple y transparente.
“No alcanza con discutir cuánto se cobra. También hay que preguntarse qué estamos cobrando, por qué y qué recibe el vecino a cambio”, señaló.
En ese sentido, planteó revisar las tasas municipales que, según consideró, se acumularon con el paso de los años y que implican costos adicionales para los vecinos al momento de realizar trámites.
Qué tasas y cobros buscan eliminar
La reforma sobre las facturas de los servicios públicos constituye la primera parte de un proyecto más amplio de revisión del Código Tributario y de la Ordenanza Tarifaria municipal.
Una segunda iniciativa propone eliminar algunos tributos, reorganizar otros y reducir distintos cargos administrativos que actualmente se cobran de manera dispersa.
Entre los conceptos que el proyecto busca eliminar figuran las tasas por certificados, constancias, copias o informes sobre información que ya se encuentra en poder de la Municipalidad.
También se plantea dejar sin efecto los cobros por certificados de libre deuda, envío de boletas, notificaciones e intimaciones de deuda, pedidos de reconsideración y reactivación de expedientes archivados.
La iniciativa contempla, además, eliminar los cargos por cursos de educación vial y por la rubricación o sellado de libros y registros. También propone prohibir los cobros por foja, hoja de actuación, sellado o copia.
“Hay cosas que el Estado no debería cobrarle al vecino. Si la Municipalidad ya tiene una información, no tiene sentido cobrar para entregar una constancia de esa misma información”, argumentó Cobos.
“Si manda una intimación porque quiere cobrar una deuda, tampoco tiene sentido cobrarle al vecino por intimarlo”, agregó.
También buscan eliminar tributos específicos
La segunda etapa de la reforma propone, además, eliminar como figuras tributarias independientes los regímenes de Publicidad y Propaganda, Mercados, Áridos, Camping Municipal y Venta de Publicaciones Municipales.
Canelada sostuvo que la eliminación de esos tributos no implicaría que el Municipio deje de ejercer sus facultades de control.
“Una cosa es controlar que un cartel sea seguro, que un comercio esté habilitado o que un alimento cumpla las condiciones sanitarias. Otra muy distinta es construir alrededor de cada una de esas actividades una cantidad de tasas, sellados y cargos que terminan siendo difíciles de entender hasta para quien tiene que pagarlos”, afirmó.