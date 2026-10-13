Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

El 7 de octubre, López Ávila imputó a los primeros cuatro sospechosos y fueron sometidos a cinco meses y 35 días de prisión preventiva. Los investigadores profundizaron la pesquisa y llegaron tras los pasos de dos hombres de 23 y 48 años y una mujer de 34. Los tres fueron aprehendidos y el pasado 10 de octubre el MPF les formuló cargos por los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas. Por orden del juez Augusto Paz Almonacid estarán con prisión preventiva por los próximos 32 días.