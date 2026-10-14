Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Resumen para apurados
- El exboxeador Jorge 'Roña' Castro murió este miércoles en un bingo de Morón tras sufrir una descompensación repentina en el sector de máquinas.
- Surgido de un entorno humilde en Santa Cruz, debutó como profesional en 1987 y alcanzó la gloria en 1994 al consagrarse campeón mundial de peso mediano ante Reggie Johnson.
- Su deceso enluta al deporte argentino, donde su trayectoria de superación y conquistas sobre el ring lo consolidan como un ícono popular e histórico del boxeo nacional.
Jorge “Roña” Castro, el exboxeador argentino que alcanzó la gloria al consagrarse campeón mundial de peso mediano, murió este miércoles. Según trascendió a partir de fuentes policiales, el deportista se descompensó en el bingo de Morón, mientras se encontraba en la zona de máquinas.
Tras conocerse la noticia, Noelia Vigliarolo, su pareja, compartió un emotivo mensaje en Instagram para despedirlo. Con palabras cargadas de dolor, recordó la historia de amor que compartieron y expresó la dificultad de afrontar su ausencia.
El doloroso mensaje de despedida de la pareja de Jorge “Roña” Castro
“Ay mi amor, no me alcanza tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, escribió Noelia Vigliarolo en sus redes sociales.
En su publicación, la joven conductora también hizo referencia a los momentos que atravesaron juntos y al vínculo que construyeron a pesar de sus diferencias.
“Nosotros siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Viajamos, convivimos compartimos... Gracias por cuidarme tanto, nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas”, agregó.
Hacia el final de su despedida, expresó la angustia que le provoca la pérdida del exboxeador y el vacío que deja en su vida. “No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor, se me fue la vida. Te voy a amar siempre mi Roñis. Hasta siempre amor de mi vida, no sabes cuánto te vamos a necesitar”, concluyó.
La historia de Jorge “Roña” Castro: de los barrios humildes al título mundial
Nacido en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, Jorge Castro tuvo una infancia marcada por las dificultades económicas. Antes de convertirse en una figura del boxeo argentino, llegó a pedir limosna en las calles.
A los 15 años decidió dedicarse al boxeo, en parte por las peleas que protagonizaba en su barrio. Con el tiempo, aquella decisión se transformó en el comienzo de una carrera que lo llevaría a competir en los principales escenarios del deporte.
Su debut profesional se produjo el 14 de febrero de 1987, cuando derrotó por nocaut a Patricio Caracci. Dos años después, protagonizó otro momento destacado al contribuir a la reapertura del Luna Park para una velada de boxeo, después de casi una década sin actividad de ese tipo en el histórico estadio.
El momento más importante de su trayectoria llegó en 1994. Ese año, Castro venció a Reggie Johnson y se consagró campeón mundial de peso mediano, una conquista que lo instaló entre los nombres destacados del boxeo argentino.
Su recorrido deportivo, desde una infancia difícil hasta alcanzar un título mundial, marcó una trayectoria de superación personal y consolidó su lugar en la historia del boxeo nacional.