Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Hacia el final de su despedida, expresó la angustia que le provoca la pérdida del exboxeador y el vacío que deja en su vida. “No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor, se me fue la vida. Te voy a amar siempre mi Roñis. Hasta siempre amor de mi vida, no sabes cuánto te vamos a necesitar”, concluyó.